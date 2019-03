Haos total cu OUG 114. Peste doua zile vor fi facute modificari importante la ROBOR si Pilonul II, dar nu se stie cum

Ceata totala si la Pilonul II

Contributia de 2% pentru producatorii de energie pe carbune

Ministrul Teodorovici a avut mai multe intalniri in ultima perioada cu reprezentantii bancilor si cu cei ai fondurilor de pensii private si dupa fiecare intalnire a anuntat, pe scurt si nu foarte exact, cum va fi modificata OUG 114 in domeniul bancar si in ceea ce priveste Pilonul II de pensii. Despre celelalte schimbari, cele care vizeaza zonele energie si telecom, ministrul a spus ca detaliile vor veni de la ministrii care reprezinta aceste domenii.Marti, Teodorovici a venit cu noi declaratii despre ROBOR. Dupa ce saptamana trecuta anunta ca modul de calcul al acestuia se va schimba si se va face in functie de tranzactiile interbancare si zilnice pe trimestrul anterior, azi Teodorovici a spus ca inlocuirea indicelui se va face automat. Nu este insa nimic batut in cuie, spune ministrul, precizand ca inca se mai poarta discutii pe aceasta tema.Intrebat cui se va aplica noua formula de calcul, ministrul de Finante a explicat ca atat celor care iau credite noi, cat si celor care au in derulare imprumuturi. Acestia din urma, insa, ar putea depune la banca o cerere de refinantare.De aceasta data, Eugen Teodorovici nu a mai promis ca ratele tuturor romanilor vor scadea automat cu noul mod de calcul al ROBOR, afirmand, practic, ca acest lucru depinde de banci care vor trebui sa vina cu oferte cat mai bune."Inlocuirea indicelui se va face automat, dar inca se mai poarta discutii. Intrebarea e daca si cui se aplica noua formula. In primul rand, celor care iau credite noi. Va exista o refinantare bazata pe noua formula de calcul pentru cei care au deja credite.Romanii vor trebui sa faca la banca cerere de refinantare si, daca noua formula e mai atractiva, pot alege sa treaca la ea. Va fi si o concurenta intre banci, pentru ca oamenii se pot transfera la o alta banca daca oferta e mai buna", a spus Teodorovici.Amintim ca, saptamana trecuta, ministrul de Finante a anuntat la finalul uneia dintre intalnirile cu reprezentantii bancilor ca una dintre principalele modificari ale OUG 114 va fi stabilirea ROBOR in functie de tranzactiile interbancare si zilnice "In principal, este vorba despre decuplarea ROBOR-ului de partea de taxa pe activele financiare.Acest ROBOR nou va fi calculat la tranzactiile interbancare si zilnice pe trimestrul anterior, e o medie aritmetica (sic!) care se aplica pe trimestrul urmator", a spus Teodorovici saptamana trecuta.Pana acum, despre modificarile aduse OUG 114 in domeniul bancar a vorbit doar ministrul de Finante.La finalul discutiilor purtate saptamana trecuta cu Eugen Teodorovici, Florin Danescu, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, nu a dat prea multe detalii , afirmand ca sunt multe schimbari, in urma carora a rezultat un produs complex ce trebuie analizat.Intrebat despre posibilitatea de a se gasi un nou mod de calcul pentru ROBOR, Florin Danescu spunea atunci ca reprezinta un punct nevralgic."Este un punct nevralgic, cel cu privire la un alt mod de calcul al ROBOR. Se vorbeste de acest tip de abordare, despre ROBOR la tranzactii, trebuie sa facem un pas inapoi si sa ne uitam ce inseamna acest tip de abordare", a subliniat presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor.Contactati depentru a oferi detalii despre cum va fi schimbata OUG 114 in domeniul bancar si daca sunt de acord cu aceste schimbari, reprezentantii Asociatiei Romane a Bancilor au spus ca vor emite un punct de vedere abia dupa ce proiectul de ordonanta va fi pus in dezbatere pe site-ul Ministerului de Finante.Nici ce se intampla cu Pilonul II de pensii nu este clar in acest moment. Saptamana trecuta, ministrul de Finante afirma ca Guvernul ar putea amana, prin ordonanta de urgenta, termenul pana la care administratorii fondurilor de pensii private trebuie sa isi majoreze capitalul social (prevedere din OUG 114).Potrivit acestuia, astfel va exista mai mult timp pentru discutii de ordin tehnic pe aceasta tema.Se pare ca luni a existat o noua discutie intre ministrul Finantelor, ministrul Muncii si conducerea ASF, potrivit Digi24. La intalnire nu au participat insa si reprezentantii celor sapte societati care administreaza fondul de pensii, iar la finalul discutiilor nu au fost date declaratii cu privire la deciziile luate.In ceea ce priveste modificarile facute la OUG 114 pe zona de energie, ministrul Energiei, Anton Anton, a anuntat marti ca va fi eliminata contributia de 2% pentru producatorii de energie pe baza de carbune iar pretul gazelor ramane acelasi."Contributia de 2% se scoate pentru carbune, pretul gazelor ramane acelasi", a spus Anton.Ministrul Energiei a precizat ca exista un aviz al Consiliului Concurentei in acest sens.