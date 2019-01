Isarescu critica dur "taxa pe lacomie": Nu vii in prag de Craciun cu o astfel de bomba. Ne-a luat prin surprindere trasnaia

Guvernul a impus o taxa pe activele bancilor, daca ROBOR depaseste nivelul de 2%

Isarescu a criticat Ministerul de Finante ca nu a discutat cu industria bancara inainte de a lua aceasta decizie si precizeaza ca exista numeroase nelamuriri cu privire la aplicabilitatea taxei. Chiar si BNR, spune el, are dificultati in a intelege ordonanta."Trebuie sa discuti cu industria bancara, nu la final de an, in prag de Craciun, vii cu o astfel de bomba. Asta e principala nemultumire (a industriei bancare - n.red), cred ca Ministerul de Finante va discuta cu reprezentantii ei. Au si ei nelamuriri despre cum se aplica taxa.Si noi avem dificultati in a intelege aceasta ordonanta. O asemenea OUG trebuia prezentata intai in Comitetul National de Stabilitate Macroeconomica. Probabil vom cere sa facem o sedinta extraordinara a Comitetului. Flexibilitatea politicii monetare va fi afectata, ceea ce nu va ajuta Guvernul", a declarat, marti, Mugur Isarescu.Totodata, guvernatorul BNR a precizat ca"Ne-am chinuit sa o intelegem (ordonanta - n.red) . Am avut si noi concedii, a fost o echipa care a facut o analiza despre impact, teoretic inaintea legii trebuia facut impactul, noua ni s-a cerut dupa. Domnul Daianu a incercat sa faca o evaluare asupra politicii monetare.Cel mai bine ar fi sa discutam intr-un cadru legal, in Comitetul National de Stabilitate Macroeconomica, pentru ca este vorba despre un impact de miliarde de euro, sunt lucruri serioase. Avem dreptul sa facem propuneri, sugestii, nu putem sa modificam OUG, dar sa spunem care e impactul iar legiuitorul, Ministerul de Finante, sa ne raspunda", a completat Isarescu.Intrebat cum va afecta, concret, aceasta ordonanta bancile si cetatenii, guvernatorul BNR a spus ca trebuie evaluate toate aceste masuri, pentru ca si reprezentantii Bancii Centrale au fost luati prin surprindere de aceasta "trasnaie"."Lasati-ne sa evaluam.Sunt foarte multe nelamuriri", a adaugat Isarescu.In ceea ce priveste scaderea indicelui ROBOR din ultima perioada, Isarescu sustine ca nu are nicio legatura cu taxa pe activele bancilor inclusa in Ordonanta Teodorovici."ROBOR-ul scade de vreo doua luni, nu exista o legatura. Ratele ROBOR pe termen foarte scurt sunt foarte sensibile la lichiditatea din piata. Cele pe termene mai indelungate depind si de lichiditate si de evolutia dobanzilor pe termen mai scurt, dar depind si de perceptia analistilor, a bancilor.Asta vara s-a conturat aceasta incredere ca inflatia va scadea, iar anticipatiile inflationiste au fost in scadere. Daca va uitati la evolutia ROBOR pe termene mai indelungate, veti vedea ca a inceput sa scada usor din septembrie. Graficele sunt concludente. Nu are deloc legatura cu taxa", a explicat Isarescu.Marti,Totodata, indicele ROBOR la sase luni a scazut la 3,27%, cel mai mic nivel din 29 iunie 2018, cand a fost 3,24%.Ordonanta ce cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019 a fost adoptata in 21 decembrie de Guvern Printre masurile prevazute in ordonanta se numara impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel ROBOR mai mare de 2%.Asadar, taxa va fi, potrivit OUG, de 0,1%, pentru un ROBOR aplicat creditelor de 2-2,5%, de 0,2% pentru 2,5-3%, de 0,3% pentru 3-3,5%, de 0,4% pentru 3,5-4%, iar pentru nivelurile de peste 4% ale ROBOR cu 0,5% va fi aplicat in plus o cota de 0,2.Taxa trebuie calculata de banci si platita trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, iar cheltuiala este deductibila la calcularea impozitului de profit.Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) trebuie sa stabileasca modelul si continutul declaratiei taxei pe active, iar taxa reprezinta venit la bugetul de stat.ROBOR, care reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei, a fost, in medie, in trimestru al patrulea al anului 2018 de 3,17% pentru cel la 3 luni si de 3,42% pentru cel la 6 luni, media celui din urma fiind de 3,43% pentru semestrul al doilea al acestui an.