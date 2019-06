Isarescu: Ordonanta 114 a reprezentat un risc sever la adresa stabilitatii financiare

Ziare.

"Cateva cuvinte despre al doilea risc sistemic prezentat in Raport. E vorba de riscul legislativ, de instabilitate legislativa. Ordonanta 114 din 2018, adoptata fara consultarea prealabila a Bancii Nationale, fara negocieri, discutii, consultari cu industria bancara si mai ales cu Banca Centrala Europeana, asa cum cere Tratatul de functionare al Uniunii Europene, a reprezentat un risc sever la adresa stabilitatii financiare prin afectarea mecanismului de transmisie a politicii monetare si prin impactul material semnificativ asupra sistemului bancar", a declarat Mugur Isarescu, miercuri, la conferinta de prezentare a Raportului asupra stabilitatii financiare.El a precizat ca BNR s-a implicat in modificarea acestei ordonante in cadrul Comitetului National de Supraveghere Macroprudentiala, cadrul legal pe care il are Romania pentru discutarea acestor chestiuni. Banca a avut un mandat clar in trei puncte:Guvernatorul a spus ca toate au urmarit diminuarea riscului sistemic, dar forma la care s-a ajuns prin OUG 19/2019 a marcat atingerea obiectivelor, insa este o solutie de avarie."Riscul legislativ ridicat rezulta si noi mentionam nu numai din faptul ca Ordonanta 114 a putut sa apara asa cum a aparut, peste noapte si inaintea sarbatorilor de iarna, dar si din caracterul incert, impredictibil altor schimbari legislative din ultima vreme, din absenta studiului de impact in toate cazurile si din lipsa consultarii cu partile interesate.Seria de initiative legislative care au fost deja declarate neconstitutionale contribuie din plin la conturarea acestui risc pe care Raportul il mentioneaza", a declarat Mugur Isarescu.El a mentionat ca stabilitatea financiara reprezinta un bun public subliniat in permanenta de Banca Nationala.Chiar asta vrem! Nu stim ce inseamna in orice tara, chiar si in tari mari, precum Statele Unite, ce inseamna o banca prabusita?Sa te joci in spatiul public cu asemenea afirmatii si nu o data, ci mod repetat, nu dovedeste patriotism", a mai spus Isarescu.La sfarsitul anului trecut, Guvernul a stabilit, prin OUG 114/2018, impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%, contributie numita initial de autoritati "taxa pe lacomie".Ulterior, in luna mai a acestui an, a intrat in vigoare OUG 19/2019 care modifica modul in care este calculata rata pentru creditele in lei cu dobanda variabila Astfel, indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 2,36% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din trimestrul IV 2018, conform datelor anuntate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).