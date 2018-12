Oamenii de afaceri i-au scris lui Dancila: Vor sa participe la sedinta de guvern din aceasta seara

contine multe greseli si concluzii bazate pe analize eronate

Ordonanta Teodorovici ar putea fi adoptate vineri seara

Oamenii de afaceri spun ca vor sa mearga la sedinta de guvern din aceasta seara pentru a demonstra ca ordonanta trebuie respinsa., cu specialistii nostri, pentru a sta la dispozitia decidentilor si pentru a aduce toate datele necesare pentru luarea singurei decizii pe care o consideram corecta si anume respingerea acestui act normativ in forma actuala", se arata in scrisoarea CDR.Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei atrage atentia ca OUG este o greseala si va avea consecinte deosebit de grave pentru economia Romaniei."Stimata doamna prim-ministru,Va scriem in numele Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), intr-un ultim efort de a preintampina o decizie a Guvernului pe care il conduceti si careCDR reprezinta companii romanesti si straine, mici si mari care contribuie cu peste 50% la PIB-ul Romaniei si angajeaza peste 1,2 milioane de oameni. Credem ca vocea noastra merita ascultata", afirma CDR.Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei subliniaza ca ordonanta a fost elaborata fara o analiza serioasa si fara o consultare cu specialisti si din aceasta cauza actul normativ contine multe greseli si concluzii bazate pe analize eronate."Suntem convinsi ca nu doriti sa creati probleme mediului de afaceri si economiei si ca la baza deciziei dumneavoastra de a adopta aceasta ordonanta de urgenta stau bunele intentii. Din pacate,In lipsa acestei consultari, fiind rezultatul contributiei unui numar restrans de persoane, ea. Consideram ca ele pot fi indreptate in urma unui dialog cu mediul de afaceri", precuzeaza CDR.Oamenii de afaceri se plang ca in ultimii doi ani parteneriatul dintre administratia statului si mediul de afaceri s-a deteriorat ingrijorator, atingand un nivel foarte scazut."Realizarea planului de guvernare actual este posibila doar printr-un parteneriat intre administratia statului si mediul de afaceri care sa fie bazat pe incredere si optimism. Din pacate, in ultimii doi ani, aceste sentimente s-au deteriorat ingrijorator, atingand un nivel foarte scazut.", completeaza Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei.CDR mai spune ca solutia pentru a remedia aceste probleme este un dialog onest, bazat pe argumente, cifre si studii de impact."Solutia vazuta de noi nu este legiferare prin OUG, in preajma sarbatorilor de iarna si cu aplicabilitate peste doar cateva zile, ci intr-un dialog onest, bazat pe argumente, cifre si studii de impact. Ori acest lucru necesita timp si efort.Acceptarea solicitarii noastre, chiar in preajma datei la care Romania va prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene, va fi cel mai puternic mesaj pentru mediul de afaceri ca Guvernul are capacitatea de a rezolva prin dialog problemele cu care ne confruntam si impreuna putem gasi cele mai bune solutii", subliniaza CDR.Guvernul ar putea adopta vineri ordonanta anuntata de ministrul Finantelor , desi ar fi trebuit sa fie pe masa Guvernului in sedinta de joi.Liderul PSD, Liviu Dragnea, si purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, au anuntat insa ca actul normativ va fi adoptat in sedinta de vineri, programata la ora 18:30. Totusi, OUG nu se afla pe ordinea de zi transmisa de Executiv joi seara.Dragnea a precizat ca ordonanta nu a fost adoptata joi pentru ca mai era nevoie de "cateva reglaje".