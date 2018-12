Guvernul a adoptat ordonanta care impune taxe companiilor si bancilor, plafoneaza pretul la gaze si curent si modifica Pilonul II

Pretul la gaze si energie electrica se plafoneaza pentru urmatorii 3 ani

Taxa pe activele bancilor, daca ROBOR depaseste nivelul de 2%

Pilonul II de pensii

Infiintam un fond privind dezvoltarea a 31 de statiuni balneare.

infiintarea unui fond de dezvoltare si investitii

impozitarea activelor bancilor in cazul unui nivel al ROBOR-ului mai mare de 2%

se propune pentru 2019 aplicarea de la 1 septembrie a unui punct de pensie majorat

Guvernul a decis plafonarea pretului la gaze si energie electrica pentru consumatorii casnici si industriali.

Se va pune o taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din energie.

S-a stabilit un nivel minim de aproximativ un miliard de euro pentru vanzarea licentelor 5G.

majorarea taxei de viciu pentru jocurile de noroc.

s-au redus comisioanele la Pilonul II, de la 2,5% la 1%.

5% din valoarea contributiilor, daca aceasta este sub 100 milioane de euro;

7% din valoarea contributiilor, daca aceasta este intre 100 milioane de euro si 500 milioane de euro;

10% din valoarea contributiilor, daca aceasta este peste 500 milioane de euro

Declaratiile premierului Dancila la inceputul sedintei de guvern

plafonarea pretului la gaze si energie electrica pentru 3 ani.

stabilirea unui nivel minim de 1 miliard de euro pentru vanzarea licentelor 5G.

impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unul nivel al ROBOR-ului mai mare de 2%

infiintarea unui fond de dezvoltare si investitii

majorarea taxei pe viciu in domeniul jocurilor de noroc cu 2% din cifra de afaceri.

reducerea comisionelor de administrare a fondurilor de pensii private de la 2,5% la 1%

obligarea administratiilor publcie locale de raportare online a executiei bugetare incepand cu 1 ianuarie 2019

Iohannis nu a mai venit la guvern

Si asta in ciuda numeroaselor critici si atentionari venite din partea oamenilor de afaceri romani si straini, a bancilor, a companiilor din energie, telecom, care au spus ca masurile prevazute in OUG vor avea consecinte grave asupra economiei.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, si consilierul premierului, Darius Valcov, au prezentat principalele prevederi din ordonanta.Ordonanta prevede plafonarea pretului la gaze si la energie electrica pentru urmatorii trei ani, pentru toti consumatorii casnici si industriali."Guvernul a decis plafonarea pentru urmatorii trei ani a pretului la gaze si energie electrica la utilizatorii casnici. Se va plafona si la utilizatorii industriali", a declarat Darius Valcov.El a precizat ca prin aceasta masura "statul roman nu castiga niciun ban in plus, din contra, bugetul va fi vaduvit de circa 1,5 - 2 miliarde de lei. Acesti bani nu se vor mai incasa".Valcov a subliniat ca acest cost va fi insa suplinit prin impunerea unei taxe de 2% din cifra de afaceri pentru toate companiile din energie.O alta masura se refera la impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unul nivel al ROBOR mai mare de 2%. In proiectul prezentat marti seara de Eugen Teodorovici, publicat pe site-ul Ministerului de Finante, se preciza ca taxa va fi aplicata in situatia in care media trimestriala ROBOR depaseste 1,5%.Asadar, taxa va fi, potrivit OUG adoptata azi, de 0,1%, pentru un ROBOR aplicat creditelor de 2-2,5%, de 0,2% pentru 2,5-3%, de 0,3% pentru 3-3,5%, de 0,4% pentru 3,5-4%, iar pentru nivelurile de peste 4% ale ROBOR cu 0,5% va fi aplicat in plus o cota de 0,2.Aceasta taxa se aplica trimestrial, la nivelul valorii activelor financiare ale bancilor de la finele fiecarui an.In ceea ce priveste Pilonul II de pensii, Darius Valcov a afirmat ca au fost reduse comisioanele de administrare, de la 2,5% la 1%."Contributiile la Pilonul II de pensii n-au fost reduse, au ramas de 3,75%. Nu s-au redus contributiile, dar s-au redus comisioanele: cel de administrare de 2,5% s-a redus la 1%. Celalalt comision de 0,05% pe luna a fost inlocuit cu unul care variaza de la 0,02% la 0,7% in functie de randament", a spus Valcov.El a precizat ca romanii care au contribuit cel putin 5 ani la Pilonul II se pot retrage doar catre Pilonul I. Banii acumulati la Pilonul II raman acolo si vor putea fi scosi la pensionare.- Guvernul a adoptat azi un document asteptat de romani si de cei cu capital autohton.- Scopul este de a creste bunastarea romanilor si a investitiilor. Guvernul corecteaza unele practici din domeniul bancar. Este o responsabilitate pe care o purtam, o raspundere politica sa punem in centru bunastarea romanilor.Scopul este de a moderniza infrastructura catre aceste centre.- Un alt mecanism foarte important este cel legat de. Se va putea investi in domenii precum sanatatea, educatia, cultura. Fondul este gestionat de Comisia de Prognoza, are un fond de 10 miliarde de euro.- Un aspect foarte important este cel legat de. Orice depasire a acelui nivel va fi taxat cu procente stabilite de Ministerul de Finante.- In aceeasi OUG, pensia minima creste de la 640 de lei la 704 lei. Se mentine sistemul privind voucherele in sistemul bugetar, pentru ca a avut efecte pozitive.- Am stabilit devansarea cresterii salariale pentru cadrele didactice din anul 2022 pentru anul 2020.- Sunt si masuri care vor duce la cresterea disciplinei financiare.Prin aceasta masura statul roman nu castiga niciun ban in plus. Din contra, bugetul va fi vaduvit de circa 1,5 - 2 miliarde de lei. Acesti bani nu se vor mai incasa.- Un alt punct este posibilitatea de aprobare de granturi de pana la 500.000 de euro pentru ONG-urile care vor sa construiasca gradinite cu program sportiv.Am luat exemplul altor state din UE. S-a stabilit pentru acest domeniu o taxa catre ANCOM de 3%.- S-a stabilit- Contributiile la Pilonul II nu au fost reduse, au ramas 3,75%. Veniturile, asa cum a anticipat Guvernul, au crescut si au fost 7,06 miliarde de lei. Celalalt comision de 0,05% pe luna a fost inlocuit cu unul care variaza de la 0,02% la 0,7% in functie de randament.- Nu s-au redus contributiile, dar- S-a stabilit si un capital social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii. Acesta este echivalentul in lei, calculat si actualizat in raport cu valoarea contributiilor participantilor, respectiv:- S-a crescut plafonul minim pentru acordarea ajutorului pentru incalzire de la 614 la 750 de lei, tinand cont ca in acest an a existat o crestere a pensiei minime la 640 de lei, iar anul viitor va fi o crestere la 704 lei.- S-a stabilit un salariu minim in domeniul constructiilor. Salariul minim net va fi de 500 de euro.Nu cred ca va fi vorba despre pierderea locurilor de munca la companiile de stat.Acestea sunt intrebari transmise de Klaus Iohannis care nu a putut ajunge?Toate punctele de vedere de la toate institutiile implicate in avizare au fost preluate in aceasta ordonanta de urgenta, au fost explicate si inclusiv Ministerul Justitiei si-a asumat aceasta ordonanta de urgenta, si Consiliul Concurentei si toate institutiile implicate in aceste documente.Cei care vor dori sa mearga la Pilonul I, intreaga contributie, o pot face, dar intreaga contributie. Nu trebuie sa platiti niciun comision, banii din Pilonul II raman acolo, ii luati la pensie, contributia de acum merge doar catre Pilonul I.Da, este o practica europeana si sunt cel putin 8 sau 9 tari. Sunt diferite mecanisme, fie la depozite, fie la pachete financiare.Atata timp cat acest guvern ramane la conducere, da.Nu scrie undeva cand si la ce ora se face o sedinta de guvern. Sunt multe prevederi care se aplica de la 1 ianuarie si pe care trebuia sa le reglementam.Nu cred ca vor fi astfel de retrageri, Romania reprezinta un punct de atractie.Nu va fi nimeni dat afara. In Guvern am semnat toti aceasta ordonanta.Dar cat sa mai suporte statul roman ca o companie care face 3,2 miliarde profit sa plateasca impozit 10 pachete de tigari?Pentru ca la Ministerul de Finante s-a analizat, s-a fundamentat si s-a propus Guvernului ca TVA la acest nivel sa nu scada. Aceasta este politica Ministerului de Finante care va fi propusa in Guvern, odata cu bugetul pentru 2019.*********************"Aprobam azi un set de masuri cu scopul de a creste bunastarea romanilor, nivelul investitiilor si de a corecta in domeniul bancar. Principalele masuri cuprinse in OUG care va fi adoptata azi sunt construirea a 1.000 de gradinite in parteneriat public-privat,Ne gandim la cetateni, la faptul ca cetatenii nu trebuie sa plateasca mai mult la energie.O alta prevedere se refera laIntroducerea unui mecanism ce are in vedere protejarea populatiei si a firmelor care au credite prineste o alta masura (in ordonanta aparuta pe site-ul Ministerului de Finante nivelul era de 1,5% - n.red).Majoram de la 1 septembrie, cu trei luni in avans, punctul de pensie si a pensiei minime astfel: punctul de pensie va creste de la 1.100 lei la 1.265 lei, iar pensia minima de la 640 lei, la 704 lei.O alta masura se refera laprin care vom sustine finantarea proiectelor de dezvoltare ale comunitatilor locale si universitatilor.Un alt punct se referea la cresterea salariului minim in domeniul constructiilor.Un alt punct al acestei OUG prevedeUrmatorul punct presupuneAlt punct din aceasta OUG presupune", a spus Dancila la inceputul sedintei de guvern.Si acestea nu sunt toate masurile cuprinse in actul normativ, dupa afirma Viorica Dancila.care regleaza raporturile dintre agentii economici si statul roman, astfel incat cetateanul sa fie cel care in final sa beneficieze de un trai mai bun", a spus premierul.Dancila le-a transmis ministrilor sa iasa public si sa prezinte pe larg schibarile din OUG, motivele pentru care au fost facute si beneficiile pe care, spune ea, le vor avea romanii."Am sa ma opresc aici insa cu prezentarea acestei ordonante, rugandu-va pe dumneavoastra, doamnelor si domnilor ministri, sa mergeti si sa prezentati aceste schimbari pe fiecare domeniu in parte, motivele pentru care au fost facute aceste schimbari si, bineinteles, lucrul cel mai important, beneficiile pe care cetatenii romani le vor avea in urma aplicarii acestei ordonante.O sa il rog pe ministrul Economiei, pe consilierul primului ministru pe probleme economice sa dea cat mai multe detalii despre aceasta ordonanta tocmai pentru a putea avea o imagine clara a acesteia, a vedea de ce am luat aceste masuri si in acelasi timp sa vedem care sunt beneficiile pe care le vor avea romanii in urma masurilor luate de Guvernul Romaniei", a precizat Dancila.Asta pentru ca documentul pus in dezbatere pe site-ul Ministerului de Finante a suferit modificari, dupa cum a afirmat chiar liderul PSD, Liviu Dragnea."Maine vor adopta ordonanta. Mai era nevoie de cateva reglaje in ceea ce priveste formularile", a declarat joi Liviu Dragnea.Presedintele Klaus Iohannis nu a mai venit si la sedinta de guvern de azi, desi anuntase ca va merge la toate reuniunile executivului Miercuri, seful statului a criticat in termeni foarte duri ordonanta de urgenta anuntata de ministrul de Finante si a cerut Guvernului sa nu o adopte in aceasta forma.Intrebat daca va merge la toate sedintele de guvern de acum incolo, seful statului a raspuns "sigur!". Iohannis a mers la sedinta de joi insa, vineri, cu 3 ore inainte ca Guvernul sa se reuneasca, presedintele a spus ca inca nu s-a decis daca va participa sa nu