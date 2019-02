"Ordonanta lacomiei" afecteaza grav si firmele din constructii: Multe risca sa nu supravietuiasca

Firmele ar putea sa nu poata sa acopere majorarile de costuri salariale. Risca sa nu supravietuiasca

Taxe salariale reduse, doar cu o conditie

Majorari salariale si pentru femeile de serviciu si paznici

Daca exista pierderi pentru domeniul constructiilor, pierde si Romania

Ziare.

com

Pentru salariati, masura poate sa para una buna. Dar pentru companii, din pacate, ordonanta de urgenta vine cu nenumarate probleme, atrage atentia Laurentiu Plosceanu, presedintele Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO).Si asta pentru ca firmele din constructii vor avea costuri ridicate cu plata salariilor angajatilor, bani pe care este posibil sa nu ii realizeze. Pentru a se intampla acest lucru si pentru a nu iesi pe pierdere, vor trebui sa majoreze costurile lucrarilor, iar pentru cele deja existente beneficiarii nu par a fi dispusi sa dea bani in plus. Asadar, din acest punct de vedere exista doua riscuri pentru companii: ori lasa lucrarile la acelasi pret si pierd banii dati in plus salariatilor, ori le sisteaza.Si hibele din ordonanta 114 nu se opresc aici.ca o alta problema o reprezinta conditia impusa pentru acordarea facilitatilor fiscale: doar firmele de constructii care au o cifra de afaceri de minimum 80% realizata din activitatea de constructii pot aplica taxele salariale reduse. Potrivit acestuia, sunt firme la care veniturile din constructii difera de la trimestru la trimestru si spun ca nu stiu cum sa aplice prevederile legate de salarizare.In plus, majorarea salariului minim se aplica in functie de codurile CAEN ale firmelor, si nu in functie de ocupatii, iar companiile de constructii se plang ca sunt nevoite sa majoreze si salariile femeilor de serviciu sau ale paznicilor, nu doar ale celor care efectiv lucreaza in constructii.Masura majorarii salariilor angajatilor din constructii a venit in mijlocul iernii, o perioada nu tocmai buna pentru firmele din domeniu, subliniaza Laurentiu Plosceanu. Si pentru ca nu prea exista lucrari in aceasta perioada, companiile ies in pierdere. Mai mult, chiar si in conditiile in care au contracte pentru aceasta perioada, firmele ar trebui sa majoreze costul lucrarilor pentru a acoperi banii dati in plus angajatilor. Din pacate, insa, beneficiarii nu par dispusi sa plateasca mai mult."In primul rand, efectele ordonantei, in mod teoretic, ar trebui sa aduca pentru sectorul de constructii prin protectia pe care o ofera din punct de vedere fiscal si pentru dinamica la nivelul salariului, cel putin pe termen scurt, o stabilizare a fortei de munca. Ceea ce este un pas inainte si un element benefic.Dar masura este aplicata de la 1 ianuarie, mijlocul iernii, o perioada in care antreprenorii de constructii lucreaza cu turatii scazute si proiectele au o dinamica relativ modesta, inclusiv din punct de vedere al decontarilor. O a doua problema care este de luat in considerare este legata deIar reactiile de la beneficiarii de lucrari de constructii sunt pe toata gama: de la o parte din beneficiari care accepta aceste majorari de costuri, pana la unii care spun ca le-ar accepta, dar nu au resursa financiara, pana la altii care le refuza complet", ne-a declarat Laurentiu Plosceanu.In aceste conditii, companiile din constructii, obligate sa acorde salarii mai mari angajatilor, nu stiu cum si cand vor recupera acesti bani."Si asta, pentru ca obligatia de a majora salariile incepand cu 1 ianuarie este o obligatie asumata si care este respectata de companii, dar in momentul de fata o buna parte dintre ele nu stiu cand vor putea sa isi recupereze din incasarile pe contracte aceste majorari de costuri. Unele companii nici macar nu stiu daca se va intampla lucrul acesta, pentru ca sunt multi beneficiari privati care spun ca pentru ei nu conteaza ca s-au majorat salariile ca efect al ordonantei 114. Cand ti-ai asumat contractul, ti-ai asumat indiferent de eventualele majorari salariale si atunci trebuie sa respecti ce ai negociat.Sunt probleme la beneficiarii publici, de exemplu Transgaz, Hidroelectrica, ANIF, consilii judetene, primarii, dar si la beneficiarii privati care incearca sa se protejeze cu clauze din contract unde spun ca elementele legate de riscul modificarilor legislative nu se iau in considerare pentru majorari de preturi", avertizeaza presedintele ARACO.Astfel, spune el, pe termen scurt castiga salariatii, dar OUG 114 afecteaza echilibrul financiar al companiilor."Este o problema semnificativa. Pe termen scurt castiga salariatii, ceea ce este de apreciat, de asemenea este posibil ca tot pe termen scurt si mediu profitabilitatea acestor companii de constructii sa fie afectata in mod negativ.Avem multe reactii de la companii care spun ca daca beneficiarii nu accepta preluarea majorarilor pe termen scurt, sunt obligate sa blocheze executia lucrarilor, pentru ca nu pot sustine financiar aceasta executie fara ca beneficiarul sa deconteze lucrarile.Este pozitiv ca intentie, dar din perspectiva gestionarii directe, in practica, din perspectiva preluarii de catre beneficiar a efectelor OUG 114, sunt foarte multe probleme care se creeaza si care", mai spune seful ARACO.O alta problema legata de OUG 114 o reprezinta conditia pusa firmelor pentru a beneficia de taxe salariale reduse pentru angajati: sa aiba o cifra de afaceri de minimum 80% provenita din activitatea de constructii. Presedintele Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii spune ca exista multe reactii negative din partea firmelor legat de aceasta prevedere.Acest 80% este discutabil din perspectiva aplicarii. Avem reactii de la companii care spun ca trebuia sa fie 100%, altele care spun ca trebuia sa fie 50%, altele care spun ca nu trebuia sa existe un astfel de procent. Cele mai dure reactii vin de la companiile care au in obiectul de activitate mai multe activitati, inclusiv constructii, dar desfasoara si altfel de proiecte si spun ca s-ar putea in anumite trimestre sa aiba venituri din constructii de peste 80% si in alte trimestre dintr-un an sa aiba venituri din constructii mai mici de 80%.Este o problema unde cred ca nu a fost facuta o evaluare a impactului in mod corespunzator si este posibil sa fie nevoie sa ne uitam mai adanc in ceea ce inseamna efectul aplicarii acestui prag de 80% pentru ca nu va putea fi respectata in mod unitar de toate societatile de constructii", declara Laurentiu Plosceanu.Inca o nemultumire a firmelor de constructii o reprezinta faptul ca majorarea salariilor se face in functie de codul CAEN al companiilor si astfel bani mai multi nu vor primi doar muncitorii de constructii, ci si femeile de serviciu si paznicii care lucreaza in firmele respective."Anumite coduri CAEN au fost preluate, anumite coduri nu au fost preluate, si este evident ca producatorii de materiale de constructii au probleme in aplicarea acestor prevederi din OUG 114. Clasificarea se face dupa coduri CAEN si nu dupa ocupatii, iar companiile de constructii ne transmit urmatorul mesaj:Sunt obligat pentru ca dupa codul CAEN sunt prinsi in aceasta firma si sunt obligat sa le majorez si acestora salariile. Este o problema de incidenta a aplicarii. Efectele aplicarii OUG 114 nu se limiteaza strict la muncitorii din activitatea de constructii, sunt duse si la celelalte categorii profesionale care sunt de regula in activitati indirecte de constructii.Si aici este o problema, apar induse costuri majorate cu forta de munca neimplicata direct in sectorul de constructii, dar care contribuie, asa cum este redactata in acest moment OUG 114, la majorari suplimentare de costuri salariale", atrage atentia seful ARACO.Presedintele Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii spune ca pana acum nu a existat o discutie cu Guvernul pe aceasta tema."O discutie cu toate partile nu a existat. Nu a existat o consultare cu toti partenerii patronali, profesionali, care ar fi trebuit sa fie consultati din perspectiva aplicarii si promovarii acestei ordonante", sustine presedintele ARACO.Laurentiu Plosceanu spune insa ca urmeaza sa se intalneasca cu reprezentantii Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP), in incercarea de a rezolva aceasta problema. Si asta pentru ca, subliniaza el, in cazul in care sectorul constructiilor va avea de suferit, va fi afectat si nivelul de dezvoltare infrastructurala a Romaniei.si vom avea o intalnire la ANAP pentru ca simtim nevoia sa discutam crearea unei formule, a unui mecanism prin care sa generam la beneficiarii de lucrari o atitudine proactiva, pentru ca pana la urma, OUG nu s-a dat pentru a beneficia niste firme de constructii si atat.Daca firmele de constructii nu sunt sprijinite in avea o forta de munca stabila, calificata, si a incerca sa reduca foarte mult fluxurile migrante pe relatia vest, proiectele pe care le-ar putea face companiile din constructii cu bani din bugetul central, local, sau cu bani din fonduri europene se vor imputina. Deci", avertizeaza seful ARACO.El a precizat ca va incerca sa discute si cu Ministerul de Finante, cu Asociatia Primarilor si cu Curtea de Conturi pentru a se ajunge la o intelegere si sa nimeni sa nu aiba de suferit in urma aplicarii OUG 114."Trebuie sa convingem beneficiarii si probabil ca va trebui sa aducem in ecuatia asta si ANAP si Ministerul de Finante si Asociatia Primarilor si Curtea de Conturi pentru a respecta ceea ce e scris in OUG 114 si a prelua pe contractele in derulare majorarile de costuri", a mai spus Lurentiu Plosceanu.