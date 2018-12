Ordonanta Teodorovici: Cum se va aplica "taxa pe lacomie" impusa bancilor si ce se intampla cu ROBOR-ul

Ziare.

In plus, media trimestriala ROBOR va fi calculata de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP), nu de Banca Nationala a Romaniei ( BNR ), cum este regula pentru stabilirea indicelui publicat in fiecare zi lucratoare, potrivit reglementarilor publicate in Monitorul Oficial nr. 1116, care a aparut sambata, 29 decembrie."Taxa pe active se datoreaza trimestrial prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (3) asupra activelor financiare ale contribuabilului existente la sfarsitul trimestrului de calcul, astfel cum sunt inregistrate in evidenta contabila, ajustate, dupa caz, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Media trimestriala ROBOR se stabileste pe baza ratelor ROBOR la 3 luni si la 6 luni, calculate si publicate de Banca Nationala a Romaniei pentru ultimul trimestru/semestru anterior trimestrului de calcul. Stabilirea mediei trimestriale se efectueaza de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si se publica pe site-ul acestei institutii", prevede actul normativ citat.Cotele taxei pe active sunt aplicate astfel: daca media trimestriala a ratelor ROBOR este pana la 0,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,1%; daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 0,51-1 punct procentual, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,2%; daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 1,01-1,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,3%; daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 1,51-2,0 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,4%; daca media trimestriala ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referinta, cota taxei pe active este de 0,5%.Taxa trebuie calculata de banci si platita trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, iar cheltuiala este deductibila la calcularea impozitului de profit.Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) trebuie sa stabileasca modelul si continutul declaratiei taxei pe active, iar taxa reprezinta venit la bugetul de stat.ROBOR, care reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei, a fost, in medie, in trimestru al patrulea al acestui an de 3,17% pentru cel la 3 luni si de 3,42% pentru cel la 6 luni, media celui din urma fiind de 3,43% pentru semestrul al doilea al acestui an. si care se stabileste zilnic ca medie aritmetica a cotatiilor practicate de zece banci selectate de BNR.Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a stagnat vineri la 3,02%, nivel la care scazuse joi, de la 3,03% luni, arata datele afisate de BNR. Un nivel mai redus de atat a fost inregistrat la data de 21 iunie 2018, cand a fost de 2,95%.De asemenea, indicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobanzilor la creditele ipotecare lei cu dobanda variabila, a consemnat vineri a sasea zi lucratoare la 3,33%, nivel la care a scazut la data de 19 decembrie de la 3,34% la 18 decembrie.