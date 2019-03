OUG 114 ingroapa economia Romaniei?

Florin Andrei este economist, doctor in Finante si auditor financiar, cadru didactic asociat al Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si burse de valori din cadrul ASE Bucuresti. Lucreaza de peste 5 ani in mediul academic si de peste 11 ani in mediul financiar-bancar. Se descrie ca un profesor "altfel", care pune accent in cea mai mare masura pe partea practica a notiunilor studiate, ii provoaca pe studenti sa fie mai informati si sa isi dezvolte un limbaj economic dar si sa se implice activ in comunitate.

In primul rand, este cunoscut faptul ca economia Romaniei incetineste. Daca in 2017 am atins maximul de crestere economica (pe acest ciclu) de 7%, anul 2018 ne-a adus un procent de crestere de 4%,Este o realitate,, atat in Romania, cat si la nivelul Uniunii Europene - spre exemplu cresterea economica a anului 2018 este de aproximativ 1,9%, pentru acest an proiectia fiind de 1,5%.In contextul incheierii ciclului de crestere si pentru a pre-intampina o viitoare recesiune, sau mai rau o criza, Guvernele si Bancile Centrale iau masuri (coordonat, nu separat) pentru a atenua efectele unei aterizari fortate care sa conduca la scaderea cererii, disponibilizari, deprecierea monedei nationale si cresterea dobanzilor. Toate efectele mentionate se vor resimti la nivelul populatiei prin scaderea veniturilor disponibile, dar si a statului, care se va finanta mai greu si va acoperi cu greutate deficitul bugetar.Apropo de aceasta, Grupul Volkswagen este in cautarea unei locatii in Europa de Sud-Est pentru a deschide o noua fabrica. Ati vazut pe cineva din Guvern care sa mearga si sa discute cu conducerea Volkswagen, sa sustina Romania ca tara aleasa? Nici eu! Cel mai probabil sunt ocupati in combaterea statului paralel/subteran si a blocarii candidaturii dnei. Kovesi.Guvernul chinez a anuntat taieri de taxe (3% la TVA-ul producatorilor) pentru ca scaderea economiei sa se atenueze, mai precis sa nu aiba de-a face cu o aterizare fortata. Ce face Guvernul Romaniei?In loc sa stimuleze si sa mareasca investitiile, Guvernul alege sa mareasca taxele, insa uita un amanunt foarte important - rar colecteaza atat cat a prognozat din noile taxe, in special pentru ca economia se contracta.S-a comunicat foarte mult despre OUG 114/2018, insa linia cea mai importanta de comunicare a fost orientata spre taxa instituita bancilor. Acest mod de comunicare avantajeaza Guvernul intrucat intaresc si mai mult un dusman al poporului, sistemul bancar.In afara de sistemul bancar, ordonanta cu pricina are efecte si asupra telecomului, dar si asupra energiei. Mai pe inteles, companiile din energie si telecom sunt taxate la veniturile incasate, vor plati mai mult la stat, astfel ca vor fi nevoite sa majoreze preturile. In ceea ce priveste gazele naturale deja s-a anuntat o crestere a tarifului.Legat de telecom, haideti sa ne gandim cat de mult au avansat telefonia si Internetul in Romania in ultimii 10 ani - parca ne place sa ascultam peste tot muzica de pe youtube, sa vedem filme si sa ne laudam ca avem un Internet foarte rapid pe telefon sau pe tableta, nu? Fara investitii (dar si concurenta acerba adusa in special de intrarea Cosmote pe piata, actualul Telekom) nu am fi reusit sa avem toate acestea.Banca Nationala a transmis decidentilor politici un studiu de impact asupra efectelor acestei ordonante in economie, astfel:. Aceasta inseamna ca statul va avea venituri mai mici, deci si mai putini bani pentru a-si acoperi cheltuielile mult dimensionate., insemnand de fapt investitii private mai mici, consum mai mic, toate coroborate avand un impact negativ in PIB.De ce este important acest aspect? Pentru ca un sistem bancar sanatos inseamna un rating de tara mai bun, inseamna posibilitatea ca economia sa fie finantata si, nu in ultimul rand, inseamna angajati care au un job stabil. De altfel, una din bancile importante din tara, First Bank (fosta Piraeus Bank), deja a anuntat ca va inchide sau comasa pana la 40 de sucursale si va disponibiliza 379 de angajati.Din toate cele expuse, observam foarte clar cat de problematica este supra-taxarea economiei, dar si lipsa de investitii care sa aduca valoare adaugata si sa contribuie la baze solide ale economiei.