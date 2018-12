Patronatele avertizeaza: Efectele OUG care introduce noi masuri fiscal-bugetare vor fi platite de catre cetateni

Ziare.

In acelasi context, membrii organizatiei patronale considera ca actul normativ in cauza a fost modificat "din mers", in doar doua zile, ajustat discretionar, fara motivarea necesitatii si, mai ales, a urgentei adoptarii masurilor respective."Este inadmisibil ca Ministerul Finantelor Publice sa initieze, iar Guvernul sa adopte pe repede-inainte, dupa un trist simulacru de consultare publica si dialog social, un act normativ de o asemenea importanta, care modifica nu mai putin de 45 de acte normative in vigoare la acest moment.Se introduce taxa pe activele institutiilor financiar-bancare, denumita initial intr-un mod insultator, populist si arbitrar, "taxa pe lacomie", care va fi platita in situatia in care media trimestriala a dobanzii ROBOR depaseste pragul de 2%, desi aceasta dobanda este stabilita de un numar redus de actori economici dintre cei carora li se aplica taxa, prin mecanisme transparente, verificabile si raportate la inflatie, fara a fi determinata in mod subiectiv sau preferential", se arata in informarea CPC.Totodata, patronatele reclama impunerea a noi taxe in domeniul energetic, precum si reglementarile ce vizeaza Pilonul II de pensii."Companiile din energie electrica, petrol si gaze vor plati 2% din cifra de afaceri catre ANRE, ceea ce reprezinta o majorare de 20 de ori a contributiilor financiare datorate catre Autoritatea de Reglementare. Prin stabilirea pretului de 68 lei/MWh pentru cantitatile de gaze naturale rezultate din activitatea de productie interna curenta catre furnizori si clienti finali eligibili, in perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022,, intr-un moment complicat pe plan geopolitic si economic.aceasta Ordonanta distruge Pilonul II de pensii, cu un cinism politicianist care pericliteaza viitorul generatiilor ce vin si transforma Romania intr-o tara impredictibila, riscanta pentru investitii pe termen mediu si lung", sustin reprezentantii Confederatiei Patronale "Concordia".Acestia sunt de parere, de asemenea, ca ", consecinta a distrugerii mecanismelor de piata in cele mai importante sectoare ale economiei: energetic, financiar, telecom si retail", iar "efectele asupra mediului de afaceri sunt devastatoare: cresterea fiscalitatii si a birocratiei, reducerea competitivitatii si stoparea contractelor pentru export, ingreunarea implementarii reformelor legislative, cresterea cheltuielilor de personal"."Vin Sarbatorile, dar ele nu ne gasesc impreuna, intr-un efort comun de-a construi o tara. Este momentul pentru o reala si asumata cooperare intre partenerii de dialog social, pentru a identifica acele solutii economice si legislative care sa reinstaureze un climat de responsabilitate politica si echilibru social. In calitate de organizatie reprezentativa a mediului de afaceri, CPC face un apel la normalitate si realism, pentru a opri degradarea ireversibila a vietii sociale si economice din Romania", precizeaza patronatele.Guvernul a adoptat, vineri, 21 decembrie 2018, proiectul de OUG privind masurile fiscal-bugetare. Printre masurile anuntate se afla: infiintarea unui Fond de 310 milioane lei pentru dezvoltarea a 31 de statiuni balneare, plafonarea pretului pentru gaze naturale si energie electrica la 68 de lei/MWh, in urmatorii trei ani pentru consumatorii casnici, impozitarea activelor bancare daca ROBOR depaseste 2%, impunerea unei taxe de 2% pe cifra de afaceri pentru toate companiile din energie, impunerea unei taxe de 3% pentru toate companiile din sectorul telecom, precum si aplicarea unei taxe de 2% pentru jocurile de noroc.Toate aceste prevederi ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019.Confederatia Patronala Concordia (CPC) este confederatia patronala reprezentativa pentru mediul de afaceri, infiintata in 2007, reunind cele mai puternice federatii sectoriale din economia romaneasca si cuprinzand sapte dintre primele 10 companii dupa numarul de angajati si cifra de afaceri. CPC este singura organizatie patronala din Romania afiliata la IOE - International Organization of Employers.