Ponta: Teodorovici si Valcov au trimis o scrisoare la S&P, in care au jurat ca schimba OUG 114

"Vestea buna este ca Dragnea, Dancila, Valcov si Teodorovici sunt curajosi doar cand merg la televizor in Bucuresti/ stiu insa de frica atunci cand isi iau niste palme peste nas din afara si dau repede inapoi.De frica anuntului privind schimbarea ratingului de tara - in aceasta dimineata Teodorovici si Valcov (acesti Hugo Chavez si Nicolas Maduro damboviteni) au trimis o scrisoare la Standard & Poor si au jurat ca schimba in maxim 2 saptamani Ordonanta 114/2018.Se spera astfel ca decizia S&P sa fie amanata; taxa pe activele bancare se reduce la un sfert, ROBOR ul ramane ca pana acum samd; bine ce cei de laALDE si UDMR au inteles mai repede efectele total negative ale acestei Ordonante - o adevarata "Mineriada Economica"; "socialistii miliardari" Liviu si Darius si purtatorul lor de cuvant Orlando dau inapoi pe tot frontul", scrie Victor Ponta pe Facebook Amintim ca strategul economic al PSD, CRistian Socol, a anuntat ca agentia de rating Standard&Poor's va scadea azi rating-ul Romaniei, de la perspectiva stabila la una negativa.El a gasit insa si vinovatul: "forta lobby-ului bancar/energie/comunicatii din Romania". Totodata, Socol afirma ca decizia Standard&Poor's "este rezultatul aproape exclusiv al afectarii intereselor anumitor sectoare private din Romania si al argumentelor aduse in discutie de reprezentantii bancii centrale".Profesorul de economie Bogdan Glavan a explicat, insa, pentru Ziare.com, ca vina apartine exclusiv Guvernului, mai ales prin introducerea ordonantei 114. Mai mult, afirma el, tinand cont de comportamentul Executivului din ultimele luni, Standard&Poor's ar fi trebuit sa scada ratingul Romaniei inca de anul trecut., care sigur ca schimba aceasta atitutine.Vorbim despre o taxa pe activele bancare care inseamna, de fapt, o amenda aplicata sectorului financiar si populatiei, pentru ca populatia este cumparator de credite, in tara cu cea mai mica intermediere financiara din Europa.Evident, riscul este foarte mare ca, in conditiile acestea, bancile sa nu mai crediteze economia. Pentru ca oricine se fereste sa plateasca impozite. Si, atunci daca tu vii si aplici un impozit pe activ, o stimulezi practic sa isi reduca activul, ceea ce inseamna stoparea creditarii. Daca asa ceva se intampla, noi intram in recesiune in secunda 2", a declarat Bogdan Glavan pentru Ziare.com.I.O.