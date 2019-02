Teodorovici a scos OUG 114 de pe ordinea de zi in Senat, unde risca adoptarea tacita. Citu (PNL): Va bateti joc!

In pericol de adoptare tacita

Discutii intre Dancila si reprezentantii ministerelor despre OUG 114

Todorovici a laudat OUG 114 in Parlament

Acesta a argumentat ca au fost depuse foarte multe amendamente, care urmeaza sa fie discutate de catre Guvern si fiecare sector in parte."Multumim pentru amendamentele depuse la acest act normativ, sunt foarte multe, ele se afla in analiza Ministerului de Finante si la celelalte ministere implicate in acest act normativ, cum ar fi Comunicatii, Energie. Propunerea noastra este urmatoarea: avand in vedere ca sunt foarte multe amendamente si pentru a face o analiza aprofundata, propunerea noastra este sa scoatem de pe ordinea de zi acest punct, OUG 114.Asa vom avea timp, la nivel de Guvern, cum spunea si doamna premier ieri, vor fi discutii pe fiecare sector in parte, bancar, energie, comunicatii, se vor discuta si aceste amendamente pentru ca Guvernul sa vina cu o propunere. Daca va fi cazul, daca vor fi amendamente care sa duca la cresterea calitatii vietii pentru romani si companiile din Romania, vom fi deschisi la modificarea acestei OUG", a spus Eugen Teodorovici.In replica, senatorul PNL Florin Citu a atras atentia ca saptamana viitoare OUG 114 va trece tacit de Senat, fara sa mai fie discutata. Totodata, el s-a aratat nemultumit de faptul ca nici pana acum Guvernul nu a prezentat un studiu de impact cu privire la efectele ordonantei."Saptamana viitoare se adopta tacit aceasta OUG. Asta inseamna ca la Senat nu mai discutam aceasta OUG. Tot primim amendamente, dar nu am primit, ceea ce era esential, nu am primit inca studiul de impact facut de Guvern.Vreau sa va atrag atentia ca atributiile Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, aprobate anul trecut, pentru care a primit buget mai mare si angajati mai mult, prevad ca efectueaza evaluari de impact economic si social pentru proiecte de acte normative supuse spre aprobare Guvernului.Acest lucru nu a fost facut si o sa treceti prin Senat adoptata tacit, fara studiu de impact", a subliniat Florin Citu.Senatorul PNL a fost intrerupt de catre presedintele Comisiei pentru Buget din Senat, social democratul Viorel Arcas, care i-a spus "Multumim, trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi"."Pentru ce imi multumiti? Va bateti joc de Senat! Care e scopul? Sa le spuneti celor de la CNP ca vor pleca acasa in prima zi de guvernare a PNL", a fost replica senatorului Florin Citu.Ulterior, la finalul sedintei, ministrul Eugen Teodorovici a spus, pe holurile Parlamentului, ca adoptarea tacita nu va intarzia procesul adoptarii ordonantei si ca exista vointa politica pentru orice discutie deschisa."Faptul ca se aproba tacit in Senat nu inseamna ca se intarzie cu ceva. Vointa politica este pentru orice discutie deschisa. Am spus-o si eu si doamna premier, colegii mei poarta discutii pe fiecare sector in parte, si daca vor exista amendamente pe OUG 114, dar care respecta principiile, atunci va fi modificata.Putem sa agream intre parti amendamentele bune. Cum o s-o facem nu cred ca e important. Vor fi discutii, dupa ce vom avea o discutie cu doamna premier, toti colegii din Guvern pe acest sectoare si intr-un final sper sa avem o pozitie clara si daca este cazul o adoptare a acestei OUG", a spus ministrul.Senatorii din Comisia pentru Buget ar fi trebuit sa dea un raport pe OUG 114 inca de saptamana trecuta, dar au amanat dezbaterea ei pana azi Si saptamana trecuta senatorul PNL Florin Citu a cerut Guvernului sa prezinte un studiu de impact pentru ordonanta 114 si a criticat Comisia de Prognoza ca nu l-a efectuat."As dori ca Ministerul Finantelor Publice sa prezinte studiul de impact facut de BNR. Este inadmisibil si jenant. Nu avem la aceasta ordonanta un studiu de impact. Era datoria initiatorului sa vina cu un studiu de impact.Daca avem aici Comisia Nationala de Statistica si Prognoza, ar trebui sa le fie rusine pentru ca ce au scris aici la impactul macroeconomic este jenant. Ai o OUG care intra in toata economia si spune aici doar ca masurile bugetare propuse conduc la mentinerea echilibrului bugetar. Sa vina cu un studiu de impact. Ne trebuie un studiu de impact", a acuzat martea trecuta senatorul PNL.Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca va discuta saptamana aceasta cu reprezentantii ministerelor vizate pe marginea ordonantei de urgenta 114/2018 , pentru a avea o "imagine completa" asupra efectelor acestui act normativ."Pe OUG 114 o sa am discutii in aceasta saptamana cu toate ministerele de linie, tocmai pentru a avea o imagine completa. Am spus ca voi da dovada de flexibilitate, dar aceste modificari cerute de unii sau de altii trebuie sa se plieze pe realitate, sa nu fie decat demersuri populiste sau demersuri care sa protejeze anumite institutii sau altele", a spus Dancila, luni, la finalul sedintei Biroului Permanent National al PSD.Potrivit unor surse citate de Agerpres, premierul Viorica Dancila si ministrii Finantelor Publice, Energiei si Comunicatiilor se vor intalni marti, de la ora 16:00, la Guvern cu cei vizati de OUG 114.Totodata, o discutie a ministrului de Finante cu reprezentantii mediului bancar va avea loc miercuri, de la ora 16:00, la Ministerul de Finante.Ministrul de Finante, Eugen Orlando Teodorovici, a participat, luni dupa-amiaza, in Parlament, la "Ora Guvernului", unde a vorbit despre lucrurile bune pe care, in opinia sa, le aduce OUG 114. Ar fi vorba, printre altele, despre stimularea sectorului constructiilor si despre investitiile care ar urma sa se faca in cresterea nivelului de trai al populatiei. In plus, a mai spus Teodorovici, anumite prevederi ale OUG 114 sustin si dezvoltarea patrimoniului.De asemenea, Eugen Teodorovici a sustinut ca taxa pe lacomie a fost impusa in acord cu legislatia europeana si ca modul in care s-au facut pana acum afaceri in Romania justifica pe deplin masurile adoptate prin intermediul OUG 114.