Teodorovici: De la 1 ianuarie, toti bugetarii vor primi doua salarii minime pe an, ca indemnizatie de hrana

"Incepand cu 1 ianuarie 2019, toti salariatii vor primi anual doua salarii minime pe economie drept indemnizatie de hrana.Era o prevedere in ordonanta si nu era clar daca se proroga sau nu. Se aplica de la 1 ianuarie 2019", a declarat vineri seara, la Palatul Victoria, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Acordarea indemnizatiei de hrana este prevazuta in Legea 15/2018 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.Anul trecut, insa, prin OUG 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene in anul 2018, institutiile si autoritatile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu acorda personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii si nici indemnizatia de hrana si indemnizatia de vacanta prevazute de Legea-cadru nr. 153/2017.