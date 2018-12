Teodorovici, dupa adoptarea OUG: Nu cred ca va fi o retragere a investitorilor straini din Romania

Ziare.

com

Afirmatia lui Eugen Teodorovici vine in contextul in care cancelarul Austriei Sebastian Kurz, a declarat, vineri, la Palatul Cotroceni, intrebat daca firmele austriece ar putea pleca din Romania din cauza masurilor fiscale anuntate, ca nu Guvernul austriac le spune companiilor ce sa faca, precizand ca "sunt firme libere, care sunt pe piata libera si decid personal"."Nu stiu de unde aveti traducerea. Eu va spun ca in discutia pe care am avut-o cu doamna premier si domnul cancelar, chiar au fost date cateva exemple si s-a vorbit despre motivele pentru care sa fie adoptata OUG si din toate argumentele prezentate nu a existat niciun fel de reactie decat ca se intelege o astfel de OUG.", a afirmat ministrul Finantelor, la finalul sedintei de vineri a Guvernului.Intrebat vineri la Palatul Cotroceni daca are temere ca introducerea unor noi taxe pentru sistemul bancar din Romania si plafonarea pretului la gaze ar putea afecta companiile austriece, precum OMV sau Erste Bank, cancelarul austriac a spus ca isi face griji pentru mediu economic romanesc, ca mediu de investitii."Ca sa fiu cinstit, eu nu imi fac griji pentru firmele austriece, deoarece stiu ce firme austriece sunt aici, in Romania, si au investit aici, in Romania. Sunt firme mari, cum ar fi OMV sau cum ar fi Erste Bank, firme care lucreaza in multe state. Romania este doar o parte mai mica a activitatii acestora. Ar putea - nu? - sa isi stranga lucrurile si sa plece, dar, ca sa fiu cinstit, nu imi fac griji pentru aceste firme.Daca este sa imi fac griji, mi-as face griji pentru mediul economic romanesc, pentru Romania, ca mediu de investitii. Pentru ca de la anuntarea sau comunicarea acestor idei, inteleg ca s-au intamplat lucruri la Bursa Romana. Lucrurile au evoluat intr-o anumita situatie, s-au retras investitori. Retragerea de investitori straini inseamna si pierdere de locuri de munca. Trebuie sa ne gandim si la asta.Anumite modele de stabilire a impozitelor influenteaza preturile finale la consumatori. Deci eu zic ca este, sigur, util, dar aici depinde de cum va hotari Guvernul roman si cum va hotari Parlamentul. Eu zic ca daca cineva vrea sa se gandeasca la binele mediului economic, atunci ar trebui, sau ar fi util, ca decidentii sa se gandeasca la niste masuri care nu doar suna bine, ci care sa fie efective, deci nu sa se ajunga ca, la finalul zilei, oamenii sa nu isi mai poata permite niste preturi.Sau sa nu se ajunga la pierderi de locuri de munca, pentru ca un investitor a hotarat sa isi stranga lucrurile si sa plece. Sau sa nu conduca la situatii in care atunci cand cineva se gandeste daca sa investeasca in Romania, sa se gandeasca de mai multe ori decat in mod obisnuit. Romania a avut o crestere economica foarte buna in ultimii ani, 4%, deci nu cred ca pot sa apara dificultati pentru noi, ci pentru oamenii mici", a afirmat Sebastian Kurz.Chestionat in ce masura noile reglementari fiscale de introducere a unor noi taxe ar determina companiile austrice sa plece din Romania, oficialul strain a spus ca acestea decid singure acest lucru si ca piata e mare, fiind zone precum Asia, Africa, unde sa poata lucra firmele mari.