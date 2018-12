Teodorovici spune ca ordonanta cu numeroase modificari economice si fiscale e cel mai important act emis de guvern

Iata care sunt principalele modificari economice si fiscale din Ordonanta Teodorovici

"Aceasta ordonanta cred ca este cel mai important act pe care acest Guvern l-a emis, de doi ani. Presiuni au fost foarte mari, pana in ultima clipa, sa nu se adopte. Am vorbit cu doamna prim-ministru, la nivel de Guvern, cu presedintii Coalitiei, ar fi bine sa prezentam, dupa ce se aseaza aceasta ordonanta, sa prezentam chiar public felul in care au raspuns ministerele, ce observatii au facut, scrisorile facute din partea anumitor institutii si sa prezentam public toate incercarile de a nu avea aceasta ordonanta aprobata", a spus Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, sambata, la RomaniaTV.Oficialul de la Finante a precizat ca aceste presiuni au fost facute si in scris, chiar daca mai voalat. Demnitarul a reamintit de scrisoarea Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei care a cerut ca aceasta ordonanta sa fie discutata in CSAT, amploarea masurilor fiind catalogate drept o problema de siguranta nationala.Ordonanta de urgenta a guvernului (OUG) nr. 114/2018, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, a fost publicata sambata in Monitorul Oficial Una dintre cele mai importante masuri din noul act normativ este taxa pe activele financiare ale bancilor, care este de 0,1% pentru un ROBOR intre 2% si 2,5%, de 0,2% pentru 2,51%-3%, de 0,3% pentru 3,01%-3,5%, de 0,4% pentru 3,51%-4%.Prin acelasi act normativ, Guvernul a decis plafonarea pretului la gaze pentru consumatorii casnici la 68 de lei, pretul de cost si pretul de inmagazinare, pentru o perioada de trei ani.