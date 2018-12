Un fost sef ANAF explica OUG Teodorovici: Le tremura chilotii in vine pentru ca nu mai au bani la buget

Ziare.

"Am trait experienta comunista si pana astazi am avut sansa accesului la CIFRELE REALE ALE COLECTARII SI CHELTUIELILOR BUGETARE. Tuturor celor manati de spirit patriotard le reamintesc urmatoarele: impozitul pe profit detine o pondere de max. 5% din totalul veniturilor bugetare.Firmele cu capital strain, bancile, sau societatile din energie si telecomunicatii sunt de departe CEI MAI MARI contribuabili ai bugetului statului roman pentru ca ei platesc anual miliarde de euro din toate celelalte taxe: TVA, accize, impozit pe venit, contributii sociale si de sanatate, taxe de licente, taxe locale, etc....Fiind pe o piata noua, investesc si cheltuiesc continuu pentru a-si dezvolta piata si pentru ca doresc sa obtina profit in viitor; cheltuielile pentru investitii sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, asadar in foarte multe cazuri, nu au cum sa aiba profit!", scrie Gelu Diaconu.Fostul sef al ANAF le cere oamenilor sa nu se lase pacaliti de discursul manipulator al celor de la Guvern si PSD, aratand ca adevaratul motiv al adoptarii tuturor acestor masuri este ca e nevoie de bani la buget."Nu va lasati pacaliti de propaganda unor indivizi certati cu morala si cu istoria zilelor noastre. Globalizarea, intr-o era a comunicarii nelimitate, este un proces cvasi-inevitabil. Toti dictatorii au vorbit in numele poporului. Ca si Livache!... Dar in raspar cu sensul istoriei si al evolutiei naturii umane. Cu totii au pierdut!".El spune ca se uita siderat la "reactia decerebratilor care aproba admirativ masurile fiscale din ordonanta triadei mincinosilor Dragnea- Valcov-Teodorovici"."Vai ce barbati de stat sunt acestia, vitejii nemaivazuti care le vin de hac multinationalelor... aceste unelte ale strainilor care nu fac altceva decat sa suga din sangele poporului! In fapt, le tremura chilotii in vine pentru ca nu mai au bani la buget... Credeti ca in locul lor, teldrumistii lui Dragnea si Valcov vor da mai multi bani la buget?... Va inselati amarnic! Asadar, incercati sa nu cadeti prada intoxicarii slugilor lui Dragnea, istetul Valcov si fraierul sublim Orlando!", mai scrie Diaconu.Amintim ca Guvernul a aprobat in sedinta de vineri seara toate masurile contestate vehement de mediul de afaceri, sindicate, investitori straini si corporatii.