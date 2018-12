Valcov spune ca unele masuri din ordonanta care prevede zeci de modificari fiscale si financiare au fost discutate cu Ion Tiriac

Pretul la gaze si energie electrica se plafoneaza pentru urmatorii 3 ani

Intrebat daca a discutat unele masuri din recenta OUG, cu omul de afaceri Ion Tiriac, Darius Valcov a raspuns, in cadrul unor declaratii la Guvern: "Unele idei le-am discutat. Noi am vorbit despre acest program, acum venim sa vedem cine investeste", informeaza Mediafax.Acesta a fost intrebat in momentul in care se discuta despre programul de finatare a gradinitelor cu program sportiv.De anul viitor, organizatiile, ONG-uri sau fundatii, care vor sa infiinteze gradinite cu program sportiv pot obtine un ajutor de stat de 500.000 de euro, daca gradinita are 5.000 de metri patrati.Tiriac a anuntat ca doreste sa construiasca mai multe gradinite cu program sportiv."Nu este vorba de cineva interesat sa construiasca. Am vorbit despre program. Acum vom vedea cine va fi interesat in momentul in care il vom lansa oficial. Trebuie sa luam necesitatea, nu oportunitatea, pentru ca avem nevoie de aceste gradinite. De fapt, parintii din Romania au nevoie de aceste gradinite si oricine din Romania poate construi aceste gradinite", a precizat Valcov.In plus, o asemenea gradinita va putea sa impuna taxe, iar numarul minim de copii este de 100."Taxa impusa trebuie sa fie sociala, la un anumit nivel. Statul va mai impune doua conditii: sa fie antrenori. Ne gandim la sanatatea copiilor care vor fi in aceste gradinite. Daca ne referim la 1.000 de gradinite, inmultim cu 100, cat va avea fiecare, inseamna 100.000 de copii. La 160.000-180.000 de nasteri inseamna ca asiguram din start, daca acest program va avea succes, jumatate din copii care se vor naste in Romania. (Vor fi) gradinite private finantate de stat, cu o taxa limitata la de trei ori valoarea de astazi", a explicat Valcov.Consilierul premierului a sustinut ca, in paralel, se fac si gradinite de stat.Odonanta ce va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019 a fost adoptata vineri seara de guvern.Si asta in ciuda numeroaselor critici si atentionari venite din partea oamenilor de afaceri romani si straini, a bancilor, a companiilor din energie, telecom, care au spus ca masurile prevazute in OUG vor avea consecinte grave asupra economiei.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, si consilierul premierului, Darius Valcov, au prezentat principalele prevederi din ordonanta Ordonanta prevede plafonarea pretului la gaze si la energie electrica pentru urmatorii trei ani, pentru toti consumatorii casnici si industriali."Guvernul a decis plafonarea pentru urmatorii trei ani a pretului la gaze si energie electrica la utilizatorii casnici. Se va plafona si la utilizatorii industriali", a declarat Darius Valcov.El a precizat ca prin aceasta masura "statul roman nu castiga niciun ban in plus, din contra, bugetul va fi vaduvit de circa 1,5 - 2 miliarde de lei. Acesti bani nu se vor mai incasa".Valcov a subliniat ca acest cost va fi insa suplinit prin impunerea unei taxe de 2% din cifra de afaceri pentru toate companiile din energie.O alta masura se refera la impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unul nivel al ROBOR-ului mai mare de 2%. In proiectul prezentat marti seara de Eugen Teodorovici, publicat pe site-ul Ministerului de Finante, se preciza ca taxa va fi aplicata in situatia in care media trimestriala ROBOR depaseste pragul de 1,5%.Asadar, taxa va fi, potrivit OUG adoptata azi, de 0,1%, pentru un ROBOR aplicat creditelor de 2-2,5%, de 0,2% pentru 2,5-3%, de 0,3% pentru 3-3,5%, de 0,4% pentru 3,5-4%, iar pentru nivelurile de peste 4% ale ROBOR cu 0,5% va fi aplicat in plus o cota de 0,2.Aceasta taxa se aplica trimestrial, la nivelul valorii activelor financiare ale bancilor de la finele fiecarui an.In ceea ce priveste Pilonul II de pensii, Darius Valcov a afirmat ca au fost reduse comisioanele de administrare, de la 2,5% la 1%."Contributiile la Pilonul II de pensii n-au fost reduse, au ramas de 3,75%. Nu s-au redus contributiile, dar s-au redus comisioanele: cel de administrare de 2,5% s-a redus la 1%. Celalalt comision de 0,05% pe luna a fost inlocuit cu unul care variaza de la 0,02% la 0,7% in functie de randament", a spus Valcov.El a precizat ca romanii care au contribuit cel putin 5 ani la Pilonul II se pot retrage doar catre Pilonul I. Banii acumulati la Pilonul II raman acolo si vor putea fi scosi la pensionare.