Economistul sef al BNR: Inteleg ca toate cele 7 fonduri Pilon II vor sa se retraga din Romania, din cauza OUG 114

Cine ar avea de suferit daca ar disparea Pilonul II de pensii?

"Din ce inteleg eu din discutiile cu Asociatia Administratorilor de Pensii Private din Romania (Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania, APAPR - n.red.), marea majoritate a administratorilor de pensii private Pilon II din Romania, daca nu toate cele sapte fonduri, vor sa se retraga Romania, se gandesc sa se retraga din Romania, deoarece conditiile li se par deosebit de oneroase - un efort financiar mare pentru un castig aproape inexistent", a afirmat Valentin Lazea, in cadrul "The Romanian Capital Market, Evolution and Outlook", prima editie a forumului pietei de capital romanesti.Economistul sef al BNR a mai sustinut ca motivul acestei decizii il constituie OUG 114/2018, respectiv noile reguli introduse pentru jucatorii din aceasta piata.Prin OUG 114/2018, administratorii de fonduri de pensii trebuie sa-si majoreze semnificativ capitalul, unii chiar mai mult decat de zece ori fata de regulile care existau pana la finele anului trecut. Primele majorari trebuie facute pana la mijlocul acestui an, iar cele finale pana la sfarsitul acestui an.Cei 7,25 milioane de participanti la Pilonul II, cati erau la finele anului trecut, a subliniat Lazea."Ar avea de suferit Bursa de Valori Bucuresti, care in loc sa faca un pas spre piata emergenta ar face un pas inapoi. Ar avea de suferit bugetul, in conditiile disparitiei unui important finantator.In aceste conditii, se impune un dialog intre autoritati si Asociatia Administratorilor pentru Pensiile Administrate privat pentru a gasi un compromis pentru a nu disparea acest tip de finantare (respectiv Pilonul II - n.red.) ", a mai spus Lazea.Acesta a reamintit ca documentele oficiale privind Planul de aderare la euro recunosc importanta Pilonului II de pensii pentru trecerea la acest sistem."Se recunoaste acolo ca investitiile pe Bursa de Valori Bucuresti asigura cel putin 15% din lichiditatea acesteia, ca fondurile de pensii vor asigura pensii decente pentru peste 7 milioane de participanti, ca aceleasi fonduri de pensii asigura peste 20% din finantarea Guvernului prin titlurile de stat pe care le detin", a detaliat Lazea.In ceea ce priveste BVB, in documentele mentionate se spune ca: "Avand calitatea de investitor pe termen lung, fondurile de pensii private au un rol pozitiv in stabilitatea pietei financiare din Romania. Investitiile realizate urmaresc cresterea capitalului, iar echilibrarea capitalului se face mai mult stategic si nu speculativ".Fondurile private de pensii aveau in decembrie 2017 investitii in actiuni de 8,24 miliarde de lei, adica 19,8% din totalul activelor, majoritatea tranzactionate la BVB."Valoarea totala a activelor administrate de intregul sistem de pensii private a crescut in 2017, mentinand tendinta pozitiva din ultimii ani. Astfel, la 31 decembrie 2017, sistemul a ajuns la 41,5 miliarde lei, respectiv 8,9 miliarde de euro,a dica 5,1% din PIB. La Pilonul II de pensii ritmul de crestere a fost mai inalt decat la Pilonul III, anume 26%, fata de 18,5%. Investitiile fondurilor de pensii private in titluri de stat reprezinta o sursa importanta de finantare a cheltuielilor guvernamentale care stimuleaza indirect sectorul real al economiei prin intermediul alocarilor bugetare", se mentioneaza in documentele citate.In plus, recent, ministrul Muncii a precizat ca suma transferata de la buget pentru Pilonul II de pensii in 2019 va creste la peste 8 miliarde de lei.