Ordonanta Teodorovici: Angajatii din constructii, "scutiti" de obligatia platii contributiilor la Pilonul II de pensii, in urmatorii 10 ani

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat prevede ca toti cei asigurati si care contribuie la sistemul de pensii trebuie sa adere la un fond de pensii Pilonul II.Noul proiect de act normativ, publicat in Monitorul Oficial nr. 1116 de sambata 29 decembrie, prevede ca persoanele fizice angajate in constructii "sunt exceptate" de la aceasta prevedere, "intre 1 ianuarie 2019 si 31 decembrie 2028, inclusiv".De asemenea, acelasi act normativ majoreaza salariul minim brut in contructii la 3.000 de lei, pentru urmatorii zece ani.In prezent, contributia la Pilonul II de pensii este de 3,75% din salariul brut, de la inceputul acestui an, in scadere de la 5,1% cat a fost pana la finele anului trecut, desi, initial, legea stabilea sa ajunga la 6%, incepand cu ianuarie 2016. In schimb, contributia la Pilonul I de pensii este de 21,25% din salariul brut.