Radu Craciun: Administratorii pensiilor de la Pilonul II se intreaba daca mai e rentabil sa-si continue activitatea

Inca din ianuarie, Pension Europa - asociatie din care fac parte si administratorii fondurilor de pensii private din Romania - atragea atentia asupra efectelor nefaste ale OUG 114 asupra industriei Statul n-a tinut, insa, cont de acel avertisment si a continuat sa pregateasca aplicarea ordonantei in domeniul pensiilor private. Mai exact, Cabinetul Dancila le cere administratorilor sa isi majoreze consistent capitalul social si, simultan, sa isi scada comisioanele de administrare a contributiilor populatiei. Totodata - prin intermediul OUG 114 si a normelor formulate de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara A (SF) in vederea aplicarii ei - statul vrea sa le permita romanilor sa isi sisteze plata contributiilor la Pilonul II.In aceste conditii, asa cumv-a informat deja, economistul-sef al BNR, Valentin Lazea a declarat ca cei 7 administratori de pensii private se gandesc sa se retraga din Romania . Iar una ca asta - a mai apreciat Lazea - ar dauna intregii economii romanesti, in conditiile in care administratorii Pilonului II, prin titlurile de stat pe care le cumpara, asigura 20% din finantarea Guvernului.Totodata, aceiasi administratori asigura circa 15% din lichiditatea pietei autohtone de capital.Contactat de, Radu Craciun, presedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), n-a dezmintit informatiile prezentate de Valentin Lazea.In schimb, a transmis ca administratorii de pensii private evalueaza acum rentabilitatea investitiilor, in contextul adoptarii OUG 114., a precizat pentruRadu Craciun.