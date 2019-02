UDMR cere Guvernului sa amane cu un an OUG 114 si sa calculeze corect impactul financiar

Ziare.

"UDMR solicita initierea consultarilor cu toti actorii implicati si efectuarea unui calcul corect al impactului financiar si toate acestea in mod obligatoriu in conditiile adoptarii unei noi OUG de prorogare a aplicarii OUG 114 pana in 2020", a spus deputatul Benedek Zacharie in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea "Ora Guvernului", unde a fost invitat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru a vorbi despre efectele OUG 114/2018.El a mai spus ca practica adoptarii ordonantelor de urgenta "pe ultima suta de metri a unui an fiscal, cu aplicabilitate aproape imediata, sau practica schimbarii regulilor in timpul dezbaterii proiectului de lege privind bugetul de stat trebuie sa inceteze"."Ordonanta de Urgenta 114/2018, devenita noul lait motiv ca Ordonanta 79/2017, a introdus reguli noi, interdictii noi, derogari, prorogari si suspendari, inclusiv de la regulile responsabilitatii fiscal-bugetare, a introdus taxe noi, toate fara un calcul clar al impactului nici asupra bugetului de stat consolidat, nici asupra mediului de afaceri", a punctat Benedek Zacharie.UDMR sustine ca in domeniul bancar, taxa pe lacomie a creat incertitudine in privinta modului de calcul, dar mai ales asupra costului creditarii pentru consumatori, cu efecte in lant in intreaga economie."Regulile de constituire si de decizie asupra contributiilor datorate de angajat la Pilonul II de pensii au fost de asemenea bulversate, transformandu-l in pilon optional si un posibil izvor de venituri la sistemul asigurarilor sociale", a precizat deputatul UDMR.De cealalta parte, ministrul Finantelor Eugen Teodorovici n-a dat semne ca va da inapoi si a recurs la atacuri la persoana in ce-i priveste pe criticii ordonantei pe care o considera "cel mai curajos act legislativ de dupa Revolutie".