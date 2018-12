Valcov a explicat ce se intampla cu Pilonul II: Banii nu se retrag acum. Contributorii se pot muta din septembrie doar la Pilonul I

banii va raman in Pilonul II, ii veti lua, cand veti iesi la pensie

Scad comisioanele, nu procentul contributiei

Astfel, cine a contribuit la Pilonul II cel putin 5 ani va putea opta doar pentru Pilonul I (cel de stat) incepand cu septembrie 2019.Nimeni nu va putea insa sa scoata acum bani cash din Pilonul II, chiar daca se muta la Pilonul I, sumele adunate acolo vor fi primite de contribuabili la pensie.De asemenea,"Vor putea sa-si retraga banii, dar doar catre Pilonul I de pensii.Incepand de anul viitor, de cand noua lege a pensiilor va fi aplicata (din septembrie 2019 - n.red.), ne vom afla in situatia in care o parte dintre cetateni vor avea o contributie de 25%, integrala la Pilonul I, iar alta parte va avea 21,25% la Pilonul I si 3,75% la Pilonul II.Randamentul celor 3,75% la Pilonul II este, anual, de aproximativ 3-4%. Dincolo, castigul, care poate fi obtinut din cei 25% la Pilonul I sau 21,25% pentru cei care au si Pilonul II, creste mult mai alert, pentru ca, anul viitor, punctul de pensie creste cu 15%, peste doi ani cu 40%.Atunci, s-ar putea ca romanii sa inteleaga ca partea pe care o vireaza creste mai putin, creste cu 3-4%, iar partea virata catre stat creste cu 15%, respectiv 40%. Atunci, cei care vor dori ca intreaga contributie sa mearga la cresterea, ca nu este randament, care este anuntata si votata in Pilonul I de pensii de 15-40% se vor retrage de la Pilonul II si se vor duce la Pilonul I. Cei care nu vor avea incredere in Pilonul II, Pilonul I si vor dori sa-si mentina ouale in doua cosuri vor pastra banii si in Pilonul II", a explicat Darius Valcov, citat de Mediafax Valcov a subliniat ca banii deja acumultati pe Pilonul II raman acolo, chiar daca un contribuabil alege sa se mute integral la Pilonul I:"Din momentul in care faceti cererea (de retragere de la Pilonul II - n.red.),, iar pentru Pilonul I veti avea o contributie de 25%".Pe de alta parte, Valcov a explicat ca OUG adoptata vineri prevede o scadere drastica a comisioanelor de administrare pentru Pilonul II."Comisionul de administrare de 2,5%, care initial trebuia sa functioneze pentru o perioada de pana la 5 ani, a fost redus la 1%, in conditiile in care si acest 1% se va imparti intre administratorii de fonduri de pensii private, 0,5%, respectiv Casa Nationala de Pensii 0,5%", a explicat Valcov.In plus, comisionul de 0,05% pe luna a fost inlocuit cu un comision care variaza intre 0,02% si 0,07%, in functie de performanta."Pentru fondurile care au un randament mai mic decat inflatia, vor putea percepe un comision de 0,02% pe luna. Daca randamenul va fi mai mare cu un procent fata de inflatie, va creste la 0,03% si tot asa pana la 0,07%, daca randamentul va fi mai mare de 4 procente peste rata inflatiei", a detaliat Valcov.Rata anuala a inflatiei din noiembrie a fost de 3,4%, in scadere de la 4,3% in octombrie, potrivit datelor INS.Contributia la Pilonul II a ramas la 3,75%."Contributia medie, pe luna, pe fiecare persoana a fost de 153 de lei in 2017, iar in 2018 mai mare, de 159 de lei", a precizat Valcov. Aceasta crestere a avut loc in conditiile in care bugetarii au avut parte in 2018 de majorari substantiale de salarii.Foarte important de subliniat este ca, asa cum insusi Valcov a spus, Pilonul I de pensii, cel al statului, nu are un randament (asa cum are Pilonul II), ci ofera cresteri ale punctului de pensie dupa cum stabilesc autoritatile aflate vremelnic la putere.