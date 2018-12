Comisia Europeana reactioneaza la ordonanta Teodorovici: Interventiile distorsionate pe piata gazelor naturale pot periclita investitiile

OUG, adoptata vineri

Ziare.

com

"Romania are un mare potential de a juca un rol important in dezvoltarea pietei pe piata europeana de gaze naturale, datorita productie on-shore si offshore de gaz natural. In acest context, este extrem de important ca Romania sa dezvolte infrastructura adevata pentru si sa aplice un cadrul legislativ coerent, implementand pe deplin regulile pietei interne a a sprijinit aceste eforturi, finantand proiectul de interes comun (PCI), gazoductul BRUA si sprijina faza 1 a construirii in Romania cu fonduri europene in valoare de 181 milioane de euro de la Mecanismului de conectare a Europei.a luat la cunostinta asupra proiectului de ordonanta de urgenta din Romania privind pretul la gaze, anuntat pe 18 decembrie 2018. Acum CE va analiza in detaliu acest proiect (compatibilitatea acestuia cu Tratatul, Directiva privind gazele naturale, Directiva privind electricitatea).a subliniat intotdeauna importanta permiterii tuturor producatorilor de gaze din Romania sa concureze pe piata interna si externa si in acest context a exprimat ingrijorari cu privire la asa-zisa(potrivit careia toti participantii din piata trebuie sa vanda cel putin 50% din productia lor anuala pe una dintre cele doua piete de schimb din Romania. Aceste obligatii ale CMO, combinate cu prevederile proiectului Ordonantei de Urgenta, risca sa faca - cel putin - neprofitabile toate tranzactiile din afara acestor platforme centralizate) . Mai mult, ele ar putea fi discriminatoare fata de producatorii locali si ar putea limita comercializarea gazului produs in Romania si astfel sa fie in detrimentul productie nationale de gaz natural).si distorsionate pe piata gazelor naturale poate periclita investitile si intarzia dezvoltarea productie offshore a gazelor din Marea Neagra si totodata limita dezvoltarea infrastructurii relevante pentru pentru siguranta aprovizionarii si solidaritatii din UE, cum ar fi faza II a Proiectului de Interes Comun BRUA", a afirmat Natasha Bertaud, purtator de cuvant al Comisiei Europene.Reactia Comisiei Europene vine in contextul in care Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanta de urgenta privind masurile fiscale. Darius Valcov, consilierul premierului pe probleme economice, a anuntat, la finalul sedintei Executivului ca OUG prevede plafonarea la 68 de lei a pretului la gaze si energie electrica pentru urmatorii 3 ani pentru toti consumatorii casnici.Acesta a adaugat ca acest nivel va fi plafonat si pentru consumatorii industriali, pentru urmatorii trei ani, insa acesta va fi "un mix intre pretul de 68 de lei pentru consumatorii industriali, pretul de import si cost de inmagazinare". Valcov a precizat ca prin aceasta masura statul roman nu castiga niciun ban in plus, ci dimpotriva "bugetul de stat va fi vaduvit de aproximativ 1,5-2 miliarde de lei".Valcov a mai spus o taxa de 2% pe cifra de afaceri va fi platita de catre toate companiile din energie, pentru a compesa pierderea de circa 2 miliarde de lei la bugetul de stat.De asemenea, consilierul premierului a precizat ca plafonarea pretului la gaze si energie electrica nu incalca normele europene."Dimpotriva, Legea Concurentei chiar recomanda aceste lucruri pentru ca ne aflam intr-o situatie de oligopol (piata a marfurilor monopolizata de un numar redus de mari producatori, denitiei DEX - n.r.), in special in domeniul gazelor. Avem doi mari producatori Romgaz si OMV care produc 95% din gazele pe care noi le consumam. Aflandu-ne intr-o astfel de situatie, Legea Concurentei spune ca exista doua posibilitati, una sa se inghete pe trei ani de zile, iar cealalta sa se ingheze esalonat, semestrial, dar nu mai mult de trei ani de zile. Guvernul Romaniei a optat pentru prima varianta", a explicat Valcov.Intrebat daca plafonarea la gaze se aplica atat productiei onshore, cat si celei offshore, acesta a raspuns: "In acest moment da, dar pana in 2022, probabil in 2022 vom avea primele extractii din offshore, si de atunci bineinteles ca totul va fi liberalizat".El a completat ca nu exista riscul sa romanem fara gazele naturale necesare consumului, daca chiar daca producatorii ar exporta aceste cantitati de gaze, in cazul in care acestia sunt obligati sa vanda la un anumit pret, mai mic decat cel de pe piata europeana."Daca ar si putea sa exporte toata aceasta cantitate, atunci probabil ca ar exista acest risc. S-au facut analize. Riscul este minim. Tot ceea ce se construieste si productia suplimentara care va veni din offshore si ceea ce se construieste, daca va referiti la BRUA, au ca an de finalizare 2021. Deci ne apropiem de anul in care va expira si aceasta inghetare", a spus Darius Valcov.Chestionat daca poate garanta ca nu vom avea o criza a energiei electrice sau gazelor din cauza acestor plafonarii, consilierul premierului Viorica Dancila a replicat: "Atata timp cat acest Guvern ramane la conducere, da".