"Drumul moleculei" sau cum explica Dragnea plafonarea pretului gazelor romanesti

Completat periodic de moderatorii Mihai Gadea si Mircea Badea, Liviu Dragnea a incercat sa explice - desenand chiar pe un flipchart - "drumul moleculei de gaz"."La inceput era Romgaz care extragea molecula de gaz si facea si transport, si distributie, si furnizare. Atunci s-a cerut ca pentru integrarea in UE sa spargem Romgaz ca nu mai putea circula molecula asa.Si a ramas Romgaz producator. S-a infiintat Transgaz. Si nu putea doar el sa aduca gazul la om acasa. Si s-a infiintat Distrigaz.Molecula pleca din subsol de la Romgaz, se ducea la Transgaz, care o ducea doar pe conductele mari, magistrale. O lua Distrigaz si i-o dadea domnului Badea (consumatorului - n.red.) . Eram prosti, dupa aceea ne-am sofisticat.Dar Transgaz si Distrigaz au marit molecula (pretul moleculei - n.red.) si acum primiti o molecula mai scumpa. Si ajungem in zilele noastre", a explicat Dragnea.Dragnea a continuat sa explice cum functioneaza sistemul astazi."Acum avem Romgaz, care ii da traderului. Baiat destept, intermediar. Care mai departe ii da lu' furnizor. Care mai departe ii da lu' distribuitor. Care intr-un final bate la usa si ii da molecula (omului - n.red.).Sa vorbim despre preturi. Romgaz are pret de cost, plus transport pe care i-l plateste Transgazului, cu profit, in jur de 40 lei pe MWh. Romgaz si-a vandut si pentru centrala electrica la acest pret.Pe trader nu l-a oprit nimeni sa vanda cu 100 de lei MWh. De ce nu, daca se poate? Plecand de la 40 lei MWh se ajungea si la 140 lei MWH. E normal sa ajungi la pretul asta, ca nu-i usor sa ai niste oameni intr-un apartament care plimba hartii", a mai spus Dragnea.Presedintele PSD sustine ca, pentru limitarea pretului gazelor la populatie, s-a decis interventia de limitare a pretului inca de la producator."Ca sa nu punem economia in genunchi. Sa nu mai aiba producatorul un profit de peste 100%. Sa aiba mai mult ca alte afaceri din Romania, dar nu asa. Cu plafon de 68 lei/Mwh pe lant nu se mai ajunge la 140 lei. Intervine ANRE si nu se mai poate", a mai spus Dragnea.