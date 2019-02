Guvernul Dancila le face loc din nou pe piata "baietilor destepti" din Energie

Gazul ieftin nu va fi suficient pentru toti. Unii il vor primi, altii vor risca falimentul

Expert: Nu poti stabili din pix cine merita gazele ieftine

Guvernul Dancila promite ca le va asigura romanilor acces la gaze ieftine, obligandu-i pe producatorii din tara - dintre care cei mai mari sunt Romgaz si OMV Petrom - sa isi vanda productia la pret fix, mult mai mic decat cel din prezent. Mai exact, daca acum gazul se vinde, pe burse, la pretul mediu de 90 lei MWh, dupa plafonarea impusa de Guvern prin OUG 114/2018, producatorii nu vor mai putea comercializa MWh decat la pretul de 68 lei.La prima vedere, aceasta scadere a pretului gazelor romanesti ar putea parea benefica pentru economie. La urma urmei, daca primeste gaz la pret mai mic, intreprinzatorul isi va reduce, in teorie, cheltuielile de productie si, in consecinta, va putea livra bunuri mai ieftine. Din pacate, insa, lucrurile nu stau deloc asa.Dimpotriva, in loc sa ajute, plafonarea pretului gazelor risca sa le faca din nou loc pe piata "baietilor destepti" care, pana in 2012, capusau companiile producatoare de energie. Mai exact, acei "baieti destepti" cumparau de la productator energie ieftina, prin contracte secretizate, si o valorificau apoi in interes propriu.Iata de ce risca acum tara noastra sa se intoarca in timp si sa se trezeasca din nou, intr-o situatie similara.Romaniei nu-i ajunge gazul pe care il produce si al carui pret va fi diminuat de Cabinetul Dancila la 68 lei MWh. In consecinta, tara noastra va trebui sa si importe anumite cantitati de gaz, la preturi mai mari, hotarate de producatorii din tarile straine.Iar asta inseamna ca intreprinzatorii vor gasi, pe piata, gaze ieftine (dar care nu vor ajunge pentru toti) si gaze scumpe. Intrebarea este: cine va pune mana pe gazele ieftine (reusind sa isi scada cheltuielile de productie) si cine va avea acces doar la cele scumpe din import, riscand sa isi majoreze impovarator cheltuielile de productie, riscand falimentul?Potrivit normelor de aplicare a OUG 114/2018 intocmite de ANRE, accesul la gazele romanesti se va face pe principiul: primul venit, primul servit. Evident ca, intr-o astfel de situatie, n-ar fi exclus ca toti "primii veniti" sa fie, de fapt, niste "baieti destepti".Ioan Niculae sustine, insa, ca statul ar trebui sa aloce gazele ieftine dupa alt principiu. Mai exact - a declarat omul de afaceri pentru Romania TV - ar trebui sa primeasca acces la gazele ieftine, inainte de toate, cei care au cea mai mare putere de a le valorifica. Mai exact, cele 6 combinate chimice ale sale, care au capacitatea de a consuma mai mult gaz decat toti consumatorii casnici din Romania la un loc...(producatorii de gaz, Romgaz si OMV Petrom, probabil - n.red), a declarat Ioan Niculae.Cele 6 combinate ale lui Ioan Nicolae - primele indestulate cu gaz ieftin, daca s-ar aplica solutia propusa de omul de afaceri - au avut, de-a lungul timpului, mari probleme din cauza datoriilor enorme la Romgaz si Petrom. Asa se face ca unele au ajuns in faliment, iar altele au intrat in conservare.Presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, inginerul Dumitru Chisalita, spune ca statul nu are cum sa stabileasca, pe cale administrativa, ce ramura a industriei merita mai mult gaz ieftin decat altele., a declarat pentruDumitru Chisalita.In aceste conditii, piata de gaze se intoarce cu cel putin 6 ani in urma, revenind la momentul dinaintea listarii producatorilor de gaze la bursa. Iar asta inseamna un regres pentru economie si pierderi insemnate pentru multi intreprinzatori pe care le vor resimti, pana la urma, si romanii de rand in pret.