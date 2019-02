Ministerul Energiei vrea amanarea aplicarii OUG 114. Deja unele institutii iau masuri in acest sens

Ziare.

Inca de marti dimineata, secretarul de stat Doru Visan a declarat la ZF Power Summit ca Ministerul Energiei a cerut deja ca taxa de 2% pe cifra de afaceri - pe care potrivit OUG 114 trebuia sa o plateasca toti intreprinzarii din Energie - sa fie achitata abia din 2020.Cateva ore mai tarziu, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a comunicat ca intreprinzatorii nu mai sunt obligati sa transmita pana pe 20 februarie cifra de afaceri pe anul 2018 , pentru calculul taxei de 2%.In plus, a mai transmis ANRE, termenul pana la care intreprinzatorii din domeniu trebuie sa comunice informatiile privind cifra de afaceri se prorogaIntrebarea este: va renunta statul la impunerea taxei de 2% in anul 2019 sau doar o va calcula in raport cu cifra de afaceri inregistrata de intreprinzatorii din Energie in anul 2017? Ramane sa vedem.Cert este ca, in urma cu o saptamana, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca vrea sa discute cu partenerii sai de guvernare de la PSD pentru a vedea daca este oportun ca prevedeirle OUG 114 sa se aplice in Energie sau daca n-ar fi cumva mai bine sa se renunta la parte dintre masuri Mai mult chiar, Tariceanu i-a transmis ministrului Eugen Teodorovici sa isi tina parerile pentru el atunci cand vine vorba despre domeniul Energie, din cauza ca nu stie cum functioneaza acesta.Asa cumv-a informat deja, marii jucatori din industria energetica romaneasca au anuntat , in repetate randuri, ca masurile impuse prin Ordonanta 114 vor avea efecte dezastruoase asupra industriei de profil din tara si ca pun sub semnul intrebarii securitatea energetica a statului.