Dupa Ordonanta Teodorovici, RCS&RDS majoreaza tarifele. De cand se aplica scumpirea

Noile tarife din mediul urban

Noile tarife din mediul rural

Ziare.

com

"Digi | RCS & RDS a investit si continua sa investeasca in calitatea serviciilor pe care le ofera. In ultimii ani, am intampinat nevoile abonatilor nostri prin imbogatirea ofertei de servicii de comunicatii electronice fixe si mobile.Pentru a raspunde nevoii continue de dezvoltare si de crestere a calitatii serviciilor pe care vi le furnizam, precum si pentru a reactiona la cresterea continua a costurilor pe care le suportam, suntem nevoiti sa ajustam tarifele. Astfel, de la 1 martie 2019, preturile anumitor servicii furnizate de Digi | RCS & RDS se vor modifica. Chiar si dupa aceste modificari, preturile serviciilor Digi vor continua sa fie foarte atractive", se arata in comunicatul Digi.Compania precizeaza ca abonatii care nu sunt de acord cu aceste modificari au dreptul sa renunte la contract fara sa plateasca penalitati sau despagubiri."Noile tarife si servicii pot fi consultate si in factura. Cand parcurgeti lista cu noile tarife, va rugam sa acordati atentie doar serviciilor pe care Digi | RCS & RDS vi le furnizeaza in prezent.In cazul in care nu sunteti de acord cu oricare dintre aceste modificari, aveti dreptul de a renunta la respectivul/respectivele servicii in termen de 30 de zile de la data primirii prezentei notificari, fara plata vreunei penalitati sau despagubiri", mai noteaza comunicatul Digi.Ordonanta Teodorovici, adoptata de Guvern in 21 decembrie , a introdus o taxa de 3% pe cifra de afaceri a companiilor din industria telecom. Asociatia Operatorilor Mobili din Romania (AOMR) si Asociatia pentru Comunicatii Electronice din Romania (ACER) au reactionat dur , afirmand ca masurile Guvernului maresc taxele la un nivel care blocheaza dezvoltarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice si contravin cadrului european.Orange, Vodafone si Telekom sunt reunite in AOMR, iar RCS&RDS si UPC Romania, alaturi de alte peste 65 de firme, fac parte din Asociatia pentru Comunicatii Electronice din Romania (ACER).I.O.