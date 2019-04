Guvernul PSD-ALDE a zis ca OUG 114 e in folosul romanilor. Un prim efect: S-au scumpit serviciile de Internet, cablu si telefonie

Scumpiri in lant

Noile tarife din mediul urban

Noile tarife din mediul rural

Companiile din telecom, obligate sa plateasca o taxa de 3% pe cifra de afaceri

Ziare.

com

Mai multe companii au majorat deja sau au anuntat ca vor majora abonamentele in perioada imediat urmatoare. Nu au precizat in mod expres ca scumpirile sunt cauzate de OUG 114, dar au explicat ca au luat aceasta decizie pentru a putea face fata cresterilor costurilor pe care le suporta.Iar ordonanta 114, adoptata de Guvern la finalul anului trecut, a crescut costurile companiilor din industria telecom dupa ce le-a pus sa plateasca o taxa de 3% pe cifra de afaceri.De altfel, la finalul lunii ianuarie, Orange, Telekom si Vodafone au cerut Guvernului sa renunte la Ordonanta 114, afirmand ca e in detrimentul tuturor romanilor.Prin aplicarea prevederilor OUG 114/2018, Guvernul risca sa "epuizeze resursele financiare ale sectorului de comunicatii mobile" si sa descurajeze implementarea tehnologiei 5G in tara noastra, a atras atentia Asociatia Operatorilor Mobili din Romania (AOMR).AOMR - din care fac parte Orange, Telekom si Vodafone Romania - a avertizat ca taxa de 3% pe cifra de afaceri a companiilor din bransa risca sa descurajeze evolutia tehnologiei si sa incalce legislatia europeana in domeniu.Startul scumpirilor a fost dat de, care a majorat pretul pentru anumite servicii de la 1 martie . Compania a precizat ca a luat aceasta decizie pentru a reactiona la cresterea continua a costurilor pe care le suporta."Digi | RCS & RDS a investit si continua sa investeasca in calitatea serviciilor pe care le ofera. In ultimii ani, am intampinat nevoile abonatilor nostri prin imbogatirea ofertei de servicii de comunicatii electronice fixe si mobile.Pentru a raspunde nevoii continue de dezvoltare si de crestere a calitatii serviciilor pe care vi le furnizam, precum si pentru a reactiona la cresterea continua a costurilor pe care le suportam, suntem nevoiti sa ajustam tarifele. Astfel, de la 1 martie 2019, preturile anumitor servicii furnizate de Digi | RCS & RDS se vor modifica", a precizat Digi intr-un comunicat.A urmat, care a anuntat ca incepand cu 15 aprilie va majora preturile abonamentelor din portofoliul fix si mobil, pentru clientii rezidentiali si de business. Compania a afirmat ca masura vine ca urmare a cresterii costurilor asociate furnizarii serviciilor de comunicatii."Toate eforturile Telekom Romania de consolidare a angajamentului companiei fata de piata locala se traduc prin investitii continue in retele si in dezvoltarea unor oferte comerciale inovatoare si relevante pentru clienti.Insa, ca urmare a cresterii costurilor asociate furnizarii serviciilor de comunicatii, Telekom Romania este nevoita sa majoreze preturile abonamentelor din portofoliul fix si mobil, pentru clientii rezidentiali si de business, incepand cu 15 aprilie 2019", se arata intr-un comunicat transmis miercuri Ziare.com.Astfel, pretul pentru fiecare serviciu fix (voce fixa, internet, TV) si pentru fiecare abonament mobil, pentru clientii rezidentiali, va fi majorat cu 0,42 euro, TVA inclus, (0,35 euro, fara TVA), adica aproximativ 2 lei. Aceasta majorare nu se aplica optiunilor de televiziune, ratelor la telefoane sau chiriilor de echipamente fixe.Simajoreaza, de la 1 mai, pretul pentru serviciile de televiziune si Internet, clientii fiind instiintati deja de aceasta scumpire."Dorim sa va informam ca, incepand cu data de 01-MAI, pretul lunar pentru serviciile de televiziune si internet se va majora cu cate 2,38 (TVA inclus) pentru fiecare dintre aceste servicii. Aceasta modificare nu se aplica serviciului de telefonie, extraoptiunilor de televiziune (de exemplu HBO, Sport etc) sau chiriilor de echipamente".Pentru clientiiabonamentele se majoreaza incepand cu 6 mai, iar compania spune ca scumpirea este cauzata de cresterea costurilor legate de operatiunile pentru furnizarea serviciilor de comunicatii."In contextul cresterii majoritatii costurilor legate de operatiunile pentru furnizarea serviciilor de comunicatii, te informam ca incepand cu 6 mai 2019, pretul pachetului de servicii aferent acestui numar va creste cu 0.83 eur TVA inclus", precizeaza Vodafone in mesajul trimis unui client.Daca nu sunteti de acord cu aceasta crestere a pretului puteti renunta la abonament in termen de 30 de zile de la primirea notificarii, subliniaza compania si precizeaza ca nu veti plati vreo penalitate sau despagubire."Daca nu esti de acord cu aceasta modificare, poti denunta unilateral contractul de servicii, in termen de 30 de zile de la primirea acestei notificari, fara plata vreunor penalitati sau despagubiri, prin scrisoare cu confirmare de primire, trimisa catre Vodafone Romania, Strada Barbu Vacarescu 201, Bucuresti 020276", se mai arata in mesaj.In luna decembrie, Vodafone Romania a atacat in termeni foarte duri masurile cuprinse in ordonanta de urgenta 114 Al doilea jucator de pe piata locala de telefonie mobila si una dintre cele mai mari companii din economie a afirmat ca OUG afecteaza iremediabil nu numai dezvoltarea economiei digitale, dar si interesele utilizatorilor finali.La randul sau,a majorat abonamentele cu aproximativ un euro. Daca pana acum cel mai ieftin abonament era 10 euro, acum el se ridica la 11 euro.Ordonanta 114, adoptata de Guvern in 21 decembrie , a introdus o taxa de 3% pe cifra de afaceri a companiilor din industria telecom. Asociatia Operatorilor Mobili din Romania (AOMR) si Asociatia pentru Comunicatii Electronice din Romania (ACER) au reactionat dur , afirmand ca masurile Guvernului maresc taxele la un nivel care blocheaza dezvoltarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice si contravin cadrului european.Orange, Vodafone si Telekom sunt reunite in AOMR, iar RCS&RDS si UPC Romania, alaturi de alte peste 65 de firme, fac parte din Asociatia pentru Comunicatii Electronice din Romania (ACER).La finalul lunii martie, Guvernul a modificat OUG 114 si i-a scutit de amenzi uriase, pentru urmatoarea jumatate de an, pe operatorii de telecom care si-au construit retelele fara autorizatie. Au mentinut insa taxa de 3% pe cifra de afaceri.