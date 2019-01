Bursa de la Bucuresti a incheiat ziua pe rosu. BT si BRD au inregistrat printre cele mai mari scaderi

Banca Transilvania spune ca afla din presa ce decizii ia statul cu privire la taxa

Ce alte scaderi s-au mai inregistrat luni la Bursa

Banca Transilvania si BRD au inregistrat printre cele mai mari scaderi: -9,58%, respectiv -6%. Totodata, Patria Bak a pierdut 6,93%, iar Erste Group Bank, care detine BCR a inregistrat o scadere de -1,93%.Scaderile au venit dupa ce consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat azi pentru Ziarul Financiar ca taxa pe activele bancare, asa-numita "taxa pe lacomie", se calculeaza si se plateste trimestrial. Asta inseamna ca la cotatia ROBOR din trimestrul 4 al anului 2018 taxa este de 1,2%.Valcov a dat aceste explicatii dupa ce OUG aprobata la finalul anului trecut are neclaritati cu privire la modul in care se calculeaza taxa pe activele bancare. Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) anuntase ca taxa se va calcula anual , dar se va plati in rate trimestriale.De altfel, chiar si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat saptamana trecuta ca exista foarte multe nelamuriri cu privire la modul de taxare a bancilor iar reprezentantii Bancii Centrale s-au chinuit sa inteleaga ordonanta "Ne-am chinuit sa o intelegem (ordonanta - n.red) . Am avut si noi concedii, a fost o echipa care a facut o analiza despre impact, teoretic inaintea legii trebuia facut impactul, noua ni s-a cerut dupa. Domnul Daianu a incercat sa faca o evaluare asupra politicii monetare.Cel mai bine ar fi sa discutam intr-un cadru legal, in Comitetul National de Stabilitate Macroeconomica, pentru ca este vorba despre un impact de miliarde de euro, sunt lucruri serioase. Avem dreptul sa facem propuneri, sugestii, nu putem sa modificam OUG, dar sa spunem care e impactul iar legiuitorul, Ministerul de Finante, sa ne raspunda", a completat Isarescu.Intrebat cum va afecta, concret, aceasta ordonanta bancile si cetatenii, guvernatorul BNR a spus ca trebuie evaluate toate aceste masuri, pentru ca si reprezentantii Bancii Centrale au fost luati prin surprindere de aceasta "trasnaie"."Lasati-ne sa evaluam. Ne-a luat si pe noi prin surprindere trasnaia. E o ordonanta pe care nu stii de unde sa o apuci. Sunt foarte multe nelamuriri", a adaugat Isarescu.Banca Transilvania si-a anuntat astazi investitorii, printr-un anunt postat pe siteul BVB - in lipsa unor norme de aplicare a OUG - nu poat face nicio analiza de impact. In schimb, poate urmari stitile pentru a afle ce se mai decide, in materie de taxare."Banca Transilvania urmareste cu atentie stirile si declaratiile din presa nationala referitoare la taxa asupra activelor institutiilor de credit, analizand situatia de la primul anunt din presa realizat in 18 Decembrie 2018. Dezbaterea referitoare la nivelul si metoda de calcul a taxei este in desfasurare si in afara sistemului bancar, fara implicarea reprezentantilor pietei bancare. Din moment ce normele metodologice de aplicare a normei legale nu au fost inca publicate, Banca Transilvania nu este in masura sa emita o analiza de impact concludenta. Emitentul va informa cu promptitudine actionarii si investitorii imediat ce va obtine informatii concludente referitoare la cele indicate mai sus", se arata in comunicatul Bancii Transilvania.Scaderi importante au mai fost azi la Bursa si la Nuclearelectrica, -4,40%, Transgaz, -3,48%, si OMV Petrom.