Cartel ALFA cere retragerea Ordonantei Teodorovici: Arata fie un nivel toxic de incompetenta, fie o totala lipsa de responsabilitate fata de cetateni

Cartel ALFA precizeaza ca OUG "arata fie un nivel toxic de incompetenta, fie o totala lipsa de responsabilitate fata de cetateni"."Confederatia Nationala Sindicala 'Cartel ALFA' condamna ferm modul dictatorial in care Guvernul Romaniei actioneaza, nerespectand prevederile legale, desi trebuie sa fie primul garant al respectarii legii.Misiunea Guvernului este aceea de a administra interesele tarii si ale cetatenilor ei, nu afacerile personale ale membrilor sai si ale celor care ii controleaza.Masurile fiscal-bugetare cuprinse in proiectul de OUG si modul in care au fost prezentate public arata lipsa totala de responsabilitate fata de cetateni, dispret fata de principiile democratice si incapacitatea de a avea o minima planificare si coerenta in actul de guvernare", transmite Confederatia in documentul remis joiCartel ALFA precizeaza ca sustine modificarea sistemului de taxare, insa respinge ferm ordonanta de urgenta anuntata de Eugen Teodorovici."Pentru a nu exista vreo confuzie, facem precizarea ca sustinem modificarea sistemului de taxare si credem cu tarie ca sistemul fiscal din Romania trebuie reformat pentru a reduce presiunea pe salariati si pe micii contribuabili catre taxarea in schimb mai serioasa a averilor si profiturilor marilor companii.Astfel, ne delimitam de vocile, din pacate majoritare in spatiul public, care anunta disolutia economiei la orice propunere de taxare. Nu sustinem nici discursul prin care introducerea unor noi taxe este legitimata prin etichete fals-moralizante.Companiile care fac profituri in Romania trebuie sa contribuie corespunzator la bugetul public, pentru ca asa ar fi echitabil, nu ca o "pedeapsa" pentru comportamentul lor, care in realitate a fost incurajat si tolerat de toate guvernele Romaniei din ultimii 30 de ani, prin facilitati/subventii directe sau indirecte, scutiri de taxe, reducerea constanta a nivelului de impozitare etc.", se mai arata in scrisoare.Iata motivele pentru care Confederatia solicita retragerea OUG:a) Masurile cuprinse prevadb). Subiectul este unul deosebit de important, care determina puternice reactii in societate, iar lipsa dialogului social si a unei analize privind masurile propuse alimenteaza reactii alarmiste, extrem de nocive pentru un mediu economic pe care ni-l dorim cu totii predictibil si stabil;c) Proiectul aduce, printre care Codul Muncii, Legea Educatiei, Legea Sanatatii, Legea Energiei, Legea salarizarii pentru personalul bugetar, Codul fiscal;d) Masurile cuprinse in proiectul de act normativ au. Cu toate acestea, proiectul nu este insotit de studiu de impact pentru urmatoarea perioada (in Nota de fundamentare impactul economic este zero);e) Proiectul de ordonanta cuprinde(precum Fondul de Investitii destinat fidelizarii administratiei locale...), precum si unele propuneri aberante de investitii publice (subventionarea construirii pe bani publici a unor investitii private, gradinite olimpice (??!!!), in conditiile in care exista sute de unitati publice de invatamant care au nevoie urgenta de reparatii si modernizari, iar accesul inegal la educatie este o problema reala si grava);f) Proiectul de ordonanta cuprinde. (ex scutirea de contributii ale angajatorului in sectorul constructii datorita majorarii salariului minim din domeniu, care nu este bazat pe un proces de negociere colectiva;g) Proiectul de ordonanta include, cand bugetele unitatilor sunt deja aprobate, in mare parte, si negocierile colective pentru anul 2019 sunt in derulare sau finalizate;h)(intre pilonul I si pilonul II), astfel incat lucratorul sa fie protejat indiferent de evolutia pietei muncii sau a pietelor financiare, cat si crearea de discriminare intre categoriile de pensionari.Cartel ALFA mai noteaza ca proiectul de OUG, precum si modul in care sunt formulate masurile cuprinse in acesta "arata fie un nivel toxic de incompetenta, fie o totala lipsa de responsabilitate fata de cetateni"."In concluzie, Confederatia Nationala Sindicala 'Cartel ALFA' solicita retragerea proiectului de ordonanta si convocarea de urgenta a Consiliului National Tripartit de Dialog Social", se mai arata in document.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat, marti seara, ca pana la finalul anului va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va cuprinde mai multe masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019.Citeste pe larg despre fiecare masura propusa prin OUG de Ministerul Finantelor: