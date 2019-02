Companiile petroliere: OUG 114 va avea efecte negative asupra intregii economii din Romania si va afecta consumatorii

Piata concurentiala a gazelor din Romania va inceta in cele din urma sa existe

Ziare.

com

"Studiul, realizat de Deloitte Romania, releva faptul ca, printre care mentionampe tema unui potential ajutor de stat pentru consumatorii industriali", se arata in comunicat.Studiul a confirmat estimarea efectului negativ direct asupra bugetului de stat de peste 2,2 miliarde de lei anual, pe care ROPEPCA a semnalat-o in ultimul comunicat de presa pe marginea acestui subiect."Studiul realizat de Deloitte analizeaza impactul actului normativ in baza datelor publice disponibile si confirma consecintele negative pentru economia romaneasca si pentru consumatori.Dorim ca prin acest instrument sa contribuim la informarea corecta a opiniei publice despre efectele acestei Ordonante si speram sa facilitam intelegerea necesitatii revizuirii masurilor impuse asupra pietei de gaze naturale prin OUG 114/2018", a afirmat presedintele ROPEPCA, Saniya Melnicenco.De asemenea, piata concurentiala a gazelor din Romania va inceta in cele din urma sa existe in perioada aprilie 2019 - martie 2022, potrivit asociatiei. Astfel, obligatia de a vinde gaze naturale la un pret reglementat va face concurenta in productia de gaze naturale sa scada, intrucat producatorii independenti mici nu isi vor putea finanta operatiunile la un pret plafonat.Totodata, consumatorii casnici vor fi afectati, potrivit studiului."Studiul Deloitte ne mai arata ca, desi interesul consumatorilor casnici a fost anuntat ca fiind in centrul acestor masuri de reglementare, impactul lor multiplu asupra pretului final, prin introducerea impozitului de 2% pe cifra de afaceri aplicat tarifelor, sau prin recuperarea pierderilor din trecut ale furnizorilor catre consumatori casnici, pot duce la un pret cu amanuntul mai mare, contrar scopului OUG 114/2018", se arata in comunicat.Pentru a proteja interesul consumatorilor, potrivit Deloitte, Romania ar trebui sa evalueze cu atentie implementarea adecvata a conceptului de consumator vulnerabil, sa acorde sprijin financiar direct celor care au nevoie si sa evite subventionarea gospodariilor care depasesc venitul mediu la nivel regional/national."Mai mult, consumatorii industriali romani vor beneficia de preturi interne ale gazului stabilite in mod arbitrar la o valoare plafonata, mult sub preturile pietei, ceea ce va duce la acuzatii din partea comunitatii europene privind primirea unui ajutor de stat", se arata in comunicat.Asociatia mentioneaza ca, in ceea ce priveste datele legate de productia interna, Deloitte a apelat la datele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP), care indica o crestere a productiei interne in urmatorii ani."De aceea, analiza arata un scenariu mai optimist decat cel la care se asteapta operatorii din piata. Conform unei analize interne a ROPEPCA, din cauza reducerii proiectelor de investitii in urma OUG 114/2018, precum si a opririi productiei din zacamintele marginale care nu vor mai fi rentabile prin aplicarea noului pret reglementat, productia interna va scadea", se arata in comunicat.In prezent, in Romania exista peste 400 de zacaminte petroliere si peste 13.000 de sonde active, prin eforturile companiilor din sector, care asigura peste 90% din consumul Romaniei de gaze naturale.Pentru mentinerea constanta a nivelului productiei de titei si gaze este nevoie de investitii semnificative si de un cadru fiscal stabil, predictibil si competitiv, potrivit ROPEPCA.