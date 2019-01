Efectele Ordonantei Teodorovici: Romania a importat cantitati record de electricitate sambata seara

Ziare.

Acest record a fost inregistrat pe 20 decembrie 2018, imediat dupa adoptarea controversatei Ordonante de Urgenta 114 sau asa numita Ordonanta Teodorovici.Potrivit profit.ro , asta are loc in ciuda faptului ca nivelul consumului, de 8780 MW, se situa sub maximele anului, de peste 9400 MW, si ca urmare a avariilor inregistrate la mai multe zeci de linii de medie tensiune din zonele din jurul Capitalei (cu consum relativ ridicat), dar si din restul tarii, ca urmare a fenomenelor meteorologice de tip "ploaie inghetata".Pretul tranzactionat vineri pentru energia livrata sambata la acea ora s-a situat la maximul ultimilor 2 ani - 650 lei/MWh, piata anticipand aceasta evolutie. Aceasta suma e cu doar 30 de lei sub maximul istoric, stabilit in luna februarie a anului 2017.Nivelul de 1934 MW este cu doar 366 MW sub cel al capacitatii de transport nete disponibile in vederea importului, de 2300 MW, anuntata de Transelectrica pentru aceasta perioada.Sursa citata mai noteaza ca nivelul ridicat al importurilor de sambata seara este rezultatul intrarii in vigoare a OUG 114, care, prin majorarea costurilor (introducerea taxei de 2% asupra intreg lantului, de la productie la furnizare si distributia) a transformat Romania din exportator in importator net de energie.