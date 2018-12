Ministrul Ecaterina Andronescu spune ca sporurile se decupleaza de salarii de la 1 ianuarie 2019

Ziare.

com

Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat ca salariile vor fi decuplate de sporuri incepand de la 1 ianuarie 2019.Legea salarizarii unitare 153/2017, care prevede ca sporurile se calculeaza ca procent din salariul de baza aflat in plata, va fi modificata, scrie EduPedu "Se decupleaza sporurile de salarii. Salariile cresc cu 15% pentru sistemul de invatamant, ceea ce este o crestere, dupa parerea mea, importanta. Si daca ati vazut acordul cu sindicatele, ati vazut ca sunt si alte masuri de natura financiara care ne dau speranta unui mai bine pentru toti profesorii din sistem", a declarat ministrul Ecaterina Andronescu pentru sursa citata.Guvernul va adopta in sedinta extraordinara de azi ordonanta anuntata de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat premierul Viorica Dancila.Si asta in ciuda numeroaselor critici si atentionari venite din partea oamenilor de afaceri romani si straini, a bancilor, a companiilor din energie, telecom.