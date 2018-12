Ministrul pentru Mediul de Afaceri: Multinationalele nu vor pleca dupa Ordonanta Teodorovici, cum n-au facut-o nici dupa Revolutia Fiscala

Ziare.

com

Totusi, dupa transferul de contributii, nicio multinationala nu a parasit Romania, ci, dimpotriva, investitiile straine au crescut, a mai spus membrul Cabinetului Dancila.Intrebat de jurnalisti cum comenteaza reactiile negative ale mediului de afaceri la Ordonanta Teodorovici, Radu Oprea a raspuns:"Eu cred ca, printr-un dialog sustinut cu mediul de afaceri, ceea ce noi practicam intr-un mod foarte corect aici in minister, vor reusi sa explice aceste masuri pe care Guvernul Romaniei doreste sa le ia.Imi aduc aminte ca la fel s-au intamplat lucrurile si cand a fost vorba despre trecerea taxelor de la angajator la angajat si transpunerea directivei 1164 si apoi, printr-un dialog sustinut, am reusit sa explicam si lucrurile au intrat in normal. Tineti minte ca atunci toata lumea spunea: 'Nu vor mai fi investitii straine, gata! Romania va fi parasita! Multinationalele pleaca!'. Nu a fost adevarat. Anul acesta am avut o crestere a investitiilor straine si este cea mai mare valoare a investitiilor straine directe dupa criza din 2008", a spus ministrul.Acesta a mai precizat ca, in ceea ce priveste plafonarea pretului gazelor la producator, exista anumite discrepante, avand in vedere faptul ca Romania este o tara producatoare de gaze si nu se poate compara cu pietele din jur."Atata timp cat raportul dintre costul de productie si pretul de vanzare este mai mare de trei ori, este un dezechilibru, este o chestiune care nu este tocmai onesta fata de clientul casnic. Plafonarea pretului de productie la o valoare pe care producatorii - vorbim de un oligopol, sunt doi producatori - il convenisera mai demult, dar intre timp preturile au crescut intr-un mod care nu a ajutat industria romaneasca in dezvoltare", a precizat Oprea.Intrebat cum va afecta "taxa pe lacomie" sectorul bancar, in conditiile in care mediul de afaceri si chiar programele guvernamentale se bazeaza in mare parte pe imprumuturi bancare, ministrul a aratat ca statul nu isi doreste sa castige bani din aceasta taxa."Este o taxa din care Guvernul Romaniei nu doreste sa castige bani, este o nontaxa, e o taxa de descurajare. Ne dorim ca ROBOR sa ramana intr-o limita decenta si asa vom ajuta mediul de afaceri", a subliniat Oprea.De asemenea, intrebat daca toate aceste masuri au avut un studiu de impact, el a raspuns:"Sigur ca sunt studii facute, eu stiu ca aceste lucruri au fost evaluate foarte bine de catre ministerele avizatoare".Va reamintim ca Guvernul a adoptat, vineri, 21 decembrie 2018, proiectul de OUG privind masurile fiscal-bugetare. Printre masurile anuntate se afla infiintarea unui Fond de 310 milioane lei pentru dezvoltarea a 31 de statiuni balneare, plafonarea pretului pentru gaze naturale si energie electrica la 68 de lei/MWh, in urmatorii trei ani pentru consumatorii casnici, impozitarea activelor bancare daca ROBOR depaseste 2%, impunerea unei taxe de 2% pe cifra de afaceri pentru toate companiile din energie, impunerea unei taxe de 3% pentru toate companiile din sectorul telecom, precum si aplicarea unei taxe de 2% pentru jocurile de noroc.Toate aceste prevederi ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019.