Oamenii de afaceri i-au scris lui Iohannis: Ordonanta Teodorovici pune Romania in pericol! Analizati-o in sedinta CSAT!

Ziare.

com

", se arata in scrisoarea deschisa a CDR.Coalitia considera ca este timpul ca in agenda CSAT sa figureze subiecte de actualitate, care pot transforma intr-un mod ireversibil bunastarea Romaniei., considera CDR.In acelasi document se mai arata ca:Asa cumv-a informat deja, CDR a organizat si o conferinta de presa in cadrul careia a explicat de ce Ordonanta Teodorocivi e periculoasa . In plus, oamenii de afaceri si-au exprimat interesul de a participa la sedinta de guvern de pe 21 decembrie, pentru a le explica si membrilor cabinetului Dancila ce greseala sunt pe cale sa faca, adoptand ordonanta. Executivul n-a tinut, insa, cont de parerile mediului de afaceri.CDR este formata din Camera de Comert Americana in Romania (AmCham), Consiliul National al Intreprinderilor Private mici si mijlocii din Romania (CNIPMMR), Confederatia Patronala Concordia (Concordia), Consiliul Investitorilor Straini (FIC), Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania (CCIFER), Camera de Comert si Industrie Romana-Germana (AHK), Romanian Business Leaders (RBL) .