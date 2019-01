Ordonanta Teodorovici: Salariu minim de 3.000 de lei in constructii, indiferent de tipul muncii

Ce angajati din domeniul constructiilor beneficiaza de prevederile Ordonantei Teodorovici

Ziare.

com

Este vorba nu numai de constructori, ci si de cei ce desfasoara activitati conexe, cum este personalul de intretinere sau cei care fac curatenie in birouri."Prevederile ordonantei se aplica angajatorilor care lucreaza in domeniul constructiilor si nu numai celor ce lucreaza in domeniul constructiilor. Problema este ca beneficiaza de acele facilitati fiscale, altminteri foarte generoase, numai cei care obtin cel putin 80% din cifra de afaceri efectiv din activitaea de constructii. O firma poate avea cod CAEN activitatea de constructii si poate obtine 65% din cifra de afaceri pe constructii si 35% din vanzari cu amanuntul. Va fi obligata sa dea salariile de 3.000 de lei, dar nu va beneficia de facilitati", explica un expert contabil.Cei care lucreaza la un angajator cu cod CAEN activitate de constructii, si in mod efectiv realizeaza 80% din cifra de afaceri in domeniul constructiilor, sunt scutiti de impozitul pe venit, de contributia la asigurarile sociale de sanatate si de contributia la asigurarile sociale de pensii corespunzatoare pilonului doi."Un alt exemplu este situatia zilierilor. Acestia nu mai pot fi utilizati decat in cel mult trei sectoare de activitate. E o problema. Zilierul nu mai poate fi utilizat decat cel mult 25 de zile continuu. Sunt lucruri noi", spune expertul contabil.De prevederile pentru domeniul constructiilor beneficiaza, conform ordonantei, persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt indeplinite urmatoarele conditii:a) angajatorii desfasoara activitati in sectorul constructii care cuprind: - activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43 - sectiunea F - Constructii; - domeniile de producere a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri CAEN: 2312 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate; 2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica; 2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa; 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii; 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii; 2363 - Fabricarea betonului; 2364 - Fabricarea mortarului; 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos; 2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei; 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii; 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii; 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal; 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice; 0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei; 0812 - Extractia pietrisului si nisipului; 711 - Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnicab) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala, calculata cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutireac) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea, sunt cuprinse intre 3.000 si 30.000 lei lunar inclusiv si sunt realizate in baza contractului individual de munca.