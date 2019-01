Teodorovici recunoaste ca nu a discutat cu nimeni despre ordonanta controversata: Era un risc foarte mare sa nu treaca

Ziare.

"Aceasta ordonanta, 114, ar fi fost ideal sa fie discuta in prealabil cu mediul de afaceri si cu toti actorii implicati, numai ca. Nu pe motive de cele logice, ci din foarte multe si mari interese din zona marilor companii. Acesta a fost singurul motiv", a mentionat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sambata dimineata, intr-o emisiune la Antena 3.OUG nr. 114/2018 a fost adopata de Executiv la data de 21 decembrie, dar a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1116 de sambata 29 decembrie 2018. Actul normativ cu aproape 100 de articole introduce taxa pe activele financiare ale bancilor, plafonarea pretului gazelor naturale si a energiei electrice la producatori la 68 lei/MWh, noi taxe pentru jocuri de noroc online, majorari de taxe pentru firmele din telecom, precum si noi reguli privind Pilonul II de pensii."Sa stiti ca am grija in continuare de mediul de afaceri. Aceasta sustinere a mediului de afaceri nu cred ca o puteti vedea din partea unui alt ministru si a altui fost prim-ministru, oricat au incercat sau vor incerca sa demonstreze acest lucru. Faptele arata altceva. M-as preocupa mai mult despre ceea ce inseamna finantare pentru mediul de afaceri", a mai spus Teodorovici.