USR cere Avocatului Poporului sa conteste Ordonanta Teodorovici la CCR: Va declansa o criza uriasa care va saraci toti oamenii din Romania

"Uniunea Salvati Romania solicita Avocatului Poporului sa conteste de urgenta ordonanta lacomiei PSD la Curtea Constitutionala pentru a proteja viitorul romanilor care risca sa ramana pe drumuri din cauza concedierilor si a ratelor la banci care vor exploda din cauza inconstientei PSD-ALDE.USR avertizeaza ca ordonanta lacomiei, adoptata de Guvernul PSD-ALDE, va declansa o criza uriasa care va saraci toti oamenii din Romania - nu doar pe cei din privat, ci si pe bugetari.Guvernul PSD-ALDE este in incapacitate de plata, deja nu mai sunt bani pentru pensii si salarii, iar Teorodovici si Dancila trebuie sa stoarca si mai multi bani de la romani, pentru a putea acoperi cheltuielile iresponsabile de anul viitor", au transmis reprezentantii USR intr-un comunicat de presa remis, vineri.Acestia sustin ca ordonanta de urgenta privind masurile fiscale va arunca Romania in recesiune."Ordonanta guvernului, in loc sa ajute in reglarea anumitor disfunctii in piata financiara (de exemplu gradul prea mic de creditare catre IMM-uri), va crea efecte in lant care ne vor arunca in recesiune si taieri budgetare uriase anul viitor. Un prim efect va fi cresterea pretului la energie si telecomunicatii, crescand inflatia si saracind populatia.Pe cale de consecinta consumul si investitiile vor scadea drastic, cauzand o reducere a economiei si o adancire a gaurii budgetare. In aceasta situatie, cel mai probabil sistemul financiar nu va mai putea finanta deficitele si guvernul va fi fortat sa apeleze la Fondul Monetar International - pentru ca nu va mai avea bani pentru plata salariilor si pensiilor", potrivit sursei citate.Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat ca premierul "minte cand sustine ca ordonanta va imbunatati nivelul de trai"."Viorica Dancila minte cu cinism romanii atunci cand sustine ca acest OUG va imbunatati nivelul de trai din tara noastra si va atrage investitorii. In conditiile actuale de impredictibilitate si taxare, investitorii vor ocoli Romania, orice companie serioasa nu poate rezista intr-o tara in care de pe o zi pe alta se modifica zeci de legi in domeniul fiscal prin ordonanta de urgenta si derogare de la Codul Fiscal", a transmis Dan Barna, conform sursei mentionate.Presedintele Klaus Iohannis nu participa la sedinta de vineri, cu toate ca a anuntat ca va fi prezent la toate reuniunile Guvernului . Seful statului a participat la sedinta de joi a Executivului.