AmCham: Companiile renunta la planurile de investitii. Romanii care aleg sa ramana inca in tara deconteaza plata pentru ordonanta "lacomiei"

AmCham Romania spune ca modificarile concomitente prin ordonante de urgenta ale legislatiei in multiple sectoare strategice pentru economie si ritmul alert, care nu este justificat, nu mai permit "parcurgerea tuturor pasilor necesari pentru a asigura predictibiltatea, transparenta si evaluarea impactului economic si societal al masurilor adoptate", potrivit unui comunicat de presa remis vineri"In timp ce mediul de afaceri solicita abrogarea Ordonantei 114/2018, Guvernul anunta noi proiecte legislative cu implicatii pe scara larga in economie, adancind nesiguranta si riscul ca Romania sa fie vulnerabila intr-un context economic global, regional si national caracterizat de tensiuni si un ciclu economic ajuns la maturitate", se arata in document.Printre aceste masuri, Camera de Comert Americana aminteste proiectul de OUG initiat de ANPC care impune amenzi de pana la 4% din cifra de afaceri a operatorilor economici, "transferul inexplicabil de atributii de la ANAF la CNSP (Comisia Nationala de Strategie si Prognoza) sau presiuni asupra unor institutii independente precum Consiliul Concurentei, prin impunerea unui calendar nerealist de finalizare a investigatiilor sau a atacurilor sistematice la Banca Nationala a Romaniei".Organizatia mai precizeaza ca tot in aceeasi nota se incadreaza si denaturarea ritmului normal de pregatire, consultare publica si aprobare de catre Parlament a proiectului bugetului de stat pentru 2019."Aceasta abordare decuplata de practica obisnuita, precum si de calendarul prevazut de Legea Finantelor Publice pentru adoptarea bugetului de stat, ne priveaza de oportunitatea de a avea o dezbatere publica de calitate cu privire la cel mai important instrument de politica publica privind alocarea resurselor pentru anul in curs, precum si de o reflectie de calitate cu privire la modul de alocare a resurselor publice in cadrul Parlamentului", se mentioneaza in comunicat.Reprezentantii Camerei critica si multimea de OUG din care, spun ei, lipseste urgenta."Cascada de ordonante de urgenta din care lipseste urgenta, care deviaza de la normele legale, de la abordarea europeana privind mai buna reglementare, de la cea privind impactul noilor reglementari asupra IMM sau cea privind studiul de impact al noilor reglementari (Regulatory Impact Assessment) este uneori agresiva, induce o lipsa de predictibilitate la nivelul economiei in ansamblul sau, decredibilizeaza procesul de reglementare, pune sub semnul intrebarii motivele din spatele acestor masuri adoptate in ciuda semnalelor negative repetate din partea celor vizati, si indeparteaza Romania de angajamentele asumate in cadrul structurii europene", spun ei.Acestia adauga ca, in mod ironic, toate aceste lucruri se intampla intr-o perioada in care statele membre UE si institutiile europene sunt cu ochii pe Romania.Astfel, "AmCham Romania atrage atentia asupra pretului mare pe care Romania il plateste in termeni de imagine de tara si credibilitate in randul investitorilor, construite in timp, cu eforturi sustinute si foarte greu de redobandit odata pierdute.Intre timp, romanii care aleg sa ramana inca in tara au inceput sa deconteze nota de plata pentru OUG 114/2018 si companiile renunta la planurile de investitii si extindere in favoarea altor piete.Solicitam revenirea la un proces de reglementare transparent si constructiv, care sa urmareasca obiective de dezvoltare pe termen lung si nu interese partizane de moment".