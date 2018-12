Avertisment de la BNR: Impactul taxei pe lacomie asupra creditarii poate fi semnificativ

Ziare.

"Nu avem inca un impact al acestor masuri (taxa pe lacomie sau taxa pe activele bancare ale bancilor si IFN-urilor - (n.red.) pentru ca BNR a aflat de aceste propuneri abia cand au fost anuntate oficial. Impactul asupra creditarii poate fi insa semnificativ in cazul in care se vor aproba in formula propusa - mai ales ca se asociaza cu legislatia recent adoptata in Parlament - si este nevoie de cercetare atenta. De altfel, bancile deja spun ca va avea impact asupra creditarii, iar intermedierea financiara este deja redusa", a declarat, vineri, Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR).Sectorul bancar din Romania are cel mai scazut grad de intermediere financiara din Uniunea Europeana (UE), raportul activelor bancare in PIB fiind de 52,2% in iunie 2018, nivel care este "semnificativ inferioar nivelului median observat in cadrul UE (208 la suta) ", se remarca in "Raportul asupra stabilitatii financiare", editia decembrie 2018, nr. 16, realizat de BNR.In plus, Banca Centrala Europeana (BCE) considera, ca, la finele lunii iunie, ponderea activelor sectorului bancar in PIB era de 49,25% in Romania, de 88,53% in Polonia, de 92,61% in Ungaria, de 98,6% in Bulgaria, de 124,3% in Croatia, de 134,59% in Cehia, de 242,9% media UE si de 269,56% media zonei euro."Dar BNR nu este de acord nicicum cu afirmatiile dl senator Zamfir si, mai nou, ale dl consilier Valcov care sustin pentru a argumenta aceasta decizie ca BNR ar fi acuzat direct opt banci ca submineaza economia nationala", a mai spus Dan Suciu.Incepand cu data de 1 ianuarie 2019 ar putea sa se instituie "o taxa pe lacomie" aplicabila institutiilor financiar-bancare (banci, IFN-uri, institutii de plata), in situatia in care media trimestriala ROBOR depaseste pragul de referinta 1,5 %, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG) publicat, spre consultare publica, marti seara, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP) . Proiectul de act normativ include alte 60 de modificari fiscal-bugetare, fiind denumit a doua Revolutie fiscala si fiind amplu contestat de mediu de business.