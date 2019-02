Banca Centrala Europeana: Guvernul Romaniei nu ne-a consultat cu privire la "taxa pe lacomie", desi era obligat prin tratatul UE sa o faca

Ziare.

com

Asa cumv-a informat deja, la finalul lunii decembrie, Cabinetul Dancila a adoptat OUG 114/2018, cunoscuta si sub numele de "Ordonanta Teodorovici" . Prin intermediul acesteia, Guvernul impune noi taxe pentru mai multi agenti economici. Pentru banci, spre exemplu, prevede o taxa pe active care sa se calculeze trimestrial in functie de ROBOR si sa se achite in patru transe.In context, Banca Central Europeana sustine ca Guvernul nu i-a cerut opinia cu privire la impunerea acestei taxe, cu toate ca era obligat prin lege sa o faca.Iata ce i-a comunicat institutia ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, prin intermediul unei scrisori trimise pe data de 5 ferbruarie si citate de Hotnews