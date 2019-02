Companiile energetice de stat, despre OUG 114: Limitarea profitului e neconstitutionala si pune in pericol siguranta energetica

Hidroelectrica: Profitul este si scopul companiilor de stat

Nuclearelectrica: Retehnologizarea Unitatii 1 de la Cernavoda e in pericol

In aplicarea OUG 114, ANRE a impus producatorilor de energie, prin ordinul 10/2019, sa vanda electricitatea prin contracte reglementate, la preturi care le limiteaza profiturile la maxim 5% din costurile ("justificate") recunoscute de Autoritate.Ordinul ANRE incalca "libertatile constitutionale de exercitare a activitatii economice", spune Hidroelectrica intr-un document de consultare publica al ANRE.Nuclearelectrica (SNN) reclama, la randul sau, scaderea de sase ori a indicatorilor de profitabilitate, ca urmare a restrictiilor de vanzare a energiei electrice la preturi reglementate.Cei doi mari producatori acuza ANRE ca le limiteaza posibilitatile de investitii, punand in pericol siguranta energetica a Romaniei.din Romania, potrivit datelor Transelectrica din 5 februarie.Amintim ca bugetul se negociaza de ore in sir in biroul lui Liviu Dragnea: Taxele din energie si telecom ar putea fi amanate sau recalculate Dintre obiectiile Hidroelectrica se remarca:Metodologia ANRE restrange dreptul accesului liber la o activitate economica "cu scopul obtinerii de profit", iar "diferentierea de tratament juridic, care are ca efect distrugerea egalitatii de sanse in initierea si exercitiul unei anumite activitati economice, este prohibita".Ordinul ANRE incalca Legea 31 a societatilor comerciale prin limitarea vointei societare. "Politica comerciala a unei societati are ca scop obtinerea de profit, indiferent de calitatea actionarului si se stabileste de managementul acesteia in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si prevederile Actului Constitutiv al societatii".ANRE nu are "dreptul de a impune in mod subiectiv si discrimatoriu un pret apropiat de pretul de productie, considerand fara justificare faptul ca o marja de 5% de profit este, eliminand costuri din procesul de calcul, in paralel cu instituirea unor obligatii de vanzare ferma a energiei electrice produsa".In modalitatea de calcul de la ANRE, "marja de profit considerata ca fiindnu doar limiteaza capacitatea companiei de a mai efectua investitii, ci creeaza un mediu economic instabil, nepredictibil si cu un impact economic negativ major".Pretul reglementat care va fi stabilit de catre ANRE "nu asigura veniturile necesare care sa justifice profitabilitatea investitiilor actuale demarate de catre companie" si va duce la neindeplinirea obiectivelor din Strategia energetica a Romaniei. "Astfel, siguranta sistemului energetic este pusa in pericol pe termen mediu si lung".ANRE incalca Legea 123/2012, care prevede ca "tranzactiile cu energie electrica se desfasoara pe piata concurentiala, in mod transparent, public, centralizat si nediscriminatoriu".ANRE isi incalca si propriile obiective, care prevad ca Romania sa atinga tinta de 31%-32% pentru energia regenerabila in anul 2030, ca si propriile reglementari de organizare si functionare.Ordinul ANRE "va afecta major capacitatea entitatii de a finanta proiectele majore de investitii aflate in derulare, precum retehnologizarea Unitatii 1" a centralei nucleare de la Cernavoda, care costa circa 1,5 miliarde de euro, spune Nuclearelectrica (SNN) in documentul ANRE citat.