Cum pot bancile sa plateasca taxa zero pe active, dupa modificarea controversatei OUG 114

Mai exact, in noua varianta, taxa pe active nu mai face referire la ROBOR, ci la cota de piata. Astfel, bancile cu o cota de piata peste 1% vor plati o taxa de 0,4%, iar cele cu o cota de piata sub 1% vor achita o taxa de 0,2%, a declarat joi Diana Coroaba, partener Consultanta Fiscala, PwC Romania, la o conferinta pe tema modificarilor anuntate pentru OUG 114.In 2017, a subliniat ea, numarul bancilor cu o cota de piata peste 1% se ridica la 17."Modificarile sunt semnificative, e esential ca proiectul sa intre acum in vigoare, altfel bancile riscau sa plateasca in aprilie taxa din OUG 114 care este acum in vigoare. Noua ordonanta este mult avantajoase fata de OUG curenta, doar modalitatea de calcul e mai dificila.Nu se mai face referinta la ROBOR, ci la cota de piata. Bancile cu o cota de piata peste 1% platesc o taxa de 0,4%, iar cele cu cota sub 1% platesc o taxa de 0,2%. In 2017, aveau cota de piata de peste 1% 17 banci. Pentru 2018, inca nu exista date. Deci acestea ar plati 0,4%", a explicat Diana Coroaba.O alta modificare se refera la faptul ca bancile care au pierdere contabila nu vor mai plati aceasta taxa. Se pune insa aici intrebarea daca nu este vorba despre o discriminare. Dar consultantul fiscal PwC spune ca este normal ca bancile in pierdere sa nu plateasca, pentru ca altfel ar pune intreg sistemul bancar in dificultate."Nu s-a facut o analiza pentru a putea spune daca este discriminare. Dar este normal ca bancile in pierdere sa nu plateasca, pentru ca ar fi puse in dificultate. Si in Polonia se intampla acelasi lucru.O banca nu este ca o societate normala care isi declara insolventa daca este in pierdere. Este o situatia mult mai delicata, de aceea, si BCE si BNR au atras atentia ca taxele bancare prevazute in OUG 114 pun in dificultate sistemul bancar", a adaugat Diana Coroaba.Totodata, bancile nu vor mai plati taxa semestrial, ci anual, prima data fiind pe 25 august 2019. Ulterior, se va face o regularizare, care poate fi in plus sau in minus."Taxa nu mai este semestriala, ci anuala. Taxa pe activele bancare se va plati semestrial, prima data pe 25 august 2019, apoi se va face o regularizare in 25 august 2020, care poate fi in plus sau in minus, in functie de cifrele pe acest an", a explicat Diana Coroaba.O alta noutate o reprezinta faptul ca taxa pe activele bancare poate fi redusa pana la zero, daca sunt indeplinite anumite conditii."Taxa poate fi redusa pana la zero. Se urmareste cresterea intermedierii financiare si scaderea marjei de dobanda. Taxa poate fi redusa pana la 50%, daca soldul creditelor creste cu 8% intr-un semestru fata de 31 ianuarie anul trecut. Daca soldul e mai mic de 8%, taxa poate sa scada, dar nu cu 50%, ci proportional.Taxa poate fi scazuta si in functie de marja de dobanda (a bancii - n.red.) . Este vorba de rata dobanzii minus rata la depozite. In cazul in care marja este de 4%, atunci rata se reduce cu inca 50% si ajunge la zero. Deci daca bancile pot sa atinga cele doua obiective pot ajunge la taxa zero", a completat consultantul fiscal.In ceea ce priveste introducerea unui nou mod de calcul al referintei pentru creditele in lei, in locul ROBOR, Diana Coroaba a spus ca momentan nu s-au facut calcule pentru a se demonstra ca ceea ce a promis Guvernul, si anume ca ratele romanilor scad cu 50%, e valabil."In ordonanta ce modifica OUG 114 se aduc schimbari si ordonantelor 50 si 52, care se refera la ROBOR. Pana acum, creditele in lei se raportau la ROBOR, plus o marja. In noua ordonanta, nu se mai foloseste ROBOR, ci un indice care rezulta doar din tranzactionare. E prematur sa spunem care varianta e mai avantajoasa, trebuie facute studii", a explicat ea.Diana Coroaba a subliniat ca noul mod de calcul se aplica doar creditelor noi. Pentru cele vechi, romanii pot apela la refinantare.Amintim ca Ministerul de Finante a pus, marti seara, in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta ce schimba controversata OUG 114