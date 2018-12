Dancila anunta ca bancile vor fi impozitate daca ROBOR trece de 2%, Teodorovici anuntase 1,5%

plafonarea pretului la gaze si energie electrica pentru 3 ani.

stabilirea unui nivel minim de 1 miliard de euro pentru vanzarea licentelor 5G.

impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unul nivel al ROBOR-ului mai mare de 2%

infiintarea unui fond de dezvoltare si investitii

majorarea taxei pe viciu in domeniul jocurilor de noroc cu 2% din cifra de afaceri.

reducerea comisionelor de administrare a fondurilor de pensii private de la 2,5% la 1%

obligarea administratiilor publcie locale de raportare online a executiei bugetare incepand cu 1 ianuarie 2019

"Introducerea unui mecanism ce are in vedere protejarea populatiei si a firmelor care au credite prin impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unul nivel al ROBOR-ului mai mare de 2% este o alta masura din ordonanta de urgenta", a declarat Viorica Dancila la debutul sedintei de guvern.Insa, in proiectul prezentat marti seara de Eugen Teodorovici, publicat pe site-ul Ministerului de Finante, se preciza ca "taxa pe lacomie", asa cum a numit-o ministrul, va fi aplicata in situatia in care media trimestriala ROBOR depaseste pragul de 1,5%.Teodorovici a spus ca taxa pe activele bancare va fi 0 daca nivelul mediu al ROBOR la 3 si 6 luni ramane la 1,5% sau mai mic, 0,2% daca media nivelului ROBOR la 3 si 6 luni este cuprinsa intre 1,5 si 2% si 0,4% daca media ROBOR este intre 2 - 2,5%, inclusiv.Taxa creste la 0,6% daca media ROBOR este intre 2,5 - 3% si la 0,9%, daca ROBOR este intre 3 - 3,5%.In cazul in care media trimestriala a ROBOR depaseste cu peste 2 puncte procentuale pragul de referinta, taxa de 0,9% creste progresiv cu cate 0,3 puncte procentuale la fiecare depasire de 0,5%, a subliniat Teodorovici.Guvernul va adopta in sedinta extraordinara din aceasta seara ordonanta anuntata de ministrul Finantelor , ce va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, a anuntat premierul Viorica Dancila."Aprobam azi un set de masuri cu scopul de a creste bunastarea romanilor, nivelul investitiilor si de a corecta in domeniul bancar. Principalele masuri cuprinse in OUG care va fi adoptata azi sunt construirea 1.000 de gradinite in parteneriat public-privat,Ne gandim la cetateni, la faptul ca cetatenii nu trebuie sa plateasca mai mult la energie.O alta prevedere se refera laIntroducerea unui mecanism ce are in vedere protejarea populatiei si a firmelor care au credite prineste o alta masura (in ordonanta aparuta pe site-ul Ministerului de Finante nivelul era de 1,5% - n.red) . Majoram de la 1 septembrie, cu trei luni in avans, punctul de pensie si a pensiei minime astfel: punctul de pensie va creste de la 1.100 lei la 1.265 lei, iar pensia minima de la 640 lei, la 704 lei.O alta masura se refera laprin care vom sustine finantarea proiectelor de dezvoltare ale comunitatilor locale si universitatilor.Un alt punct se referea la cresterea salariului minim in domeniul constructiilor. Un alt punct al acestei OUG prevedeUrmatorul punct presupuneAlt punct din aceasta OUG presupune", a spus Dancila la inceputul sedintei de guvern.Si acestea nu sunt toate masurile cuprinse in actul normativ, dupa afirma Viorica Dancila.care regleaza raporturile dintre agentii economici si statul roman, astfel incat cetateanul sa fie cel care in final sa beneficieze de un trai mai bun", a spus premierul.Asta pentru ca documentul pus in dezbatere pe site-ul Ministerului de Finante a suferit modificari, dupa cum a afirmat chiar liderul PSD, Liviu Dragnea."Maine vor adopta ordonanta. Mai era nevoie de cateva reglaje in ceea ce priveste formularile", a declarat joi Liviu Dragnea.