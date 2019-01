Marile banci isi regandesc planurile de investitii din cauza "taxei pe lacomie". Mii de firme risca sa ramana fara bani

Banca Transilvania: Nu mai putem incuraja creditarea

In aceste conditii - sunt de acord reprezentatii Bancii Transilvania, ai Bancii Comerciale Romane, ai CEC Bank si ai Alpha Bank - riscam sa asistam, in curand, la o scadere a investitiilor in economia romaneasca.Directori si sefi de consilii de administratie din cele patru banci au vorbit, vineri, la o conferinta organizara de Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) si Asociatia Romana a Bancilor (ARB), despre efectele dezastruoase pe care taxa pe lacomie, impusa de Cabinetul Dancila prin OUG 114/2018, le va avea asupra economiei romaneasti.Sergiu Manea, directorul BCR, a declarat ca banca ia in calcul sa isi amane planurile de investitii, ca urmare a introducerii noii taxe."Noi acum, banca mea (BCR - n.red.), am inceput sa ne uitam ce putem rationaliza din punct de vedere cheltuieli. Avem sub revizuire toate planurile de investitii pe care le aveam pana acum. Nu discut si nu voi discuta niciodata despre clienti. Clientii sunt principala noastra preocupare", a afirmat Sergiu Manea.CEO-ul BCR a precizat ca s-a luat aceasta decizie, deoarece banca trebuie sa creeze "un model economic viabil"."Inseamna automat un efect in lant. Poate ca unele dintre investitiile pe care le doream sa le facem sa le punem in asteptare. Inseamna mai putine ordine catre economie. La nivelul nostru mititel", a detaliat Manea.Amanarea acestor investitii duce la scaderea increderii in economie, iar lipsa increderii "duce la mai putini oameni care iau credite", a punctat reprezentanul BCR. La randul ei, descurajarea creditarii va afecta negativ investitiile."In conditiile in care exista cheltuielile la un anumit nivel, putem trage concluzia ca unii jucatori economici, in primul si in primul rand, vor incerca sa isi reduca cheltuielile interne. Asta inseamna, automat, mai putine investitii", a explicat Manea.La randul sau, Omer Tetik, directorul Bancii Transilvania (BT), a sustinut ca, din cauza noii taxe pe activele financiare, institutia pe care o conduce nu mai poate incuraja creditarea, de la inceputul acestui an."Daca vorbim pe fiecare zi (de la inceputul acestui an - n.red.), vorbim de o bucata din PIB. Nu suntem in stare sa incurajam creditarea. Vorbesc despre Banca Transilvania acum. Dupa cativa ani foarte buni, de cresteri, de achizitii, nu am putut sa ne bucuram unde am ajuns", a afirmat Omer Tetik.Directorul BT nu i se pare normal ca - desi OUG 114/2018 a fost adoptata la finele anului trecut - nici pana astazi sectorul bancar nu stie cum se va aplica taxa pe active."Ordonanta a fost publicata la finalul anului 2018, suntem la 18 ianuarie 2019 si nu avem idee", a adaugat Tetik.Radu Ghetea, presedintele consiliului de administratie al CEC Bank, a declarat ca institutia cauta acum cele mai bune solutii pentru a-si reduce cheltuielile."Banca noastra este o banca de drept privat cu capital de stat. Aceasta este definitia corecta. In acest context (referitor la taxa pe activele financiare ale bancilor - n.red.), nu avem alte preocupari, avantaje sau dezavantaje fata de ceea ce au toate bancile din sistemul bancar. Bineinteles ca suntem si noi preocupati sa gasim solutii. Asa cum este ordonanta isi produce efectele.Deci trebuie sa gasim acele solutii prin care sa reducem cheltuielile, sa reducem investitiile. Noi avem si o particularitate - avem capital de stat. Vom vedea cum va gestiona actionarul situatia creata", a afirmat Radu Gratian Ghetea.Interesant este ca parte dintre membrii consiliului de administratie ai CEC Bank vin din Ministerul de Finante, adica locul din care a plecat initiativa impunerii taxei pe lacomie.Sergiu Oprescu, presedintele executiv al Alpha Bank si presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), a declarat ca bancile sunt deschise sa se intalneasca cu reprezentantii autoritatilor si sa discute, nu doar prin intermediul scrisorilor."Venim cu cea mai buna credinta sa stam la masa sa discutam. Dar haideti sa discuta, odata, pentru ca genul acesta de comunicare prin ne intalnim seara si in aceeasi zi dam ordonanta. Am fost chemati, ca sa discutam despre efectele ordonantei cu doua ore inainte sa emita ordonanta, nici macar nu mai era timpul tehnic, ca sa mai ajustezi ceva in ordonanta, adica sa o mai tiparesti o data - avea nu stiu cate pagini.Trebuie cumva sa intram intr-un mecanism al unor norme. Noi suntem dispusi sa ne ajustam obiectivele si interesele, dar nu mai trebuie sa presupunem de fiecare data. Orice presupunere din partea noastra ca sunem oameni responsabili, este o presupunere mare cu risc, ceea ce inseamna decizii cu privire la investitii, vizavi de crestere. Predictibilitatea ne ajuta si pe noi, ajuta si economia, pentru ca, pana la urma, noi suntem doar intermediari", a declarat Sergiu Oprescu la conferinte organizate de ARB si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) .