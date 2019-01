Expert Ernst&Young: Guvernul n-are bani pentru ca nu e in stare sa colecteze taxele. Exemplul Bulgariei

Exemplul Bulgariei: N-au mai crescut taxele de ani buni, pentru ca le colecteze eficient pe cele existente

Asa cumv-a informat deja - prin intermediul OUG 114/2018 - Cabinetul Dancila le impune multor intreprinzatori taxe noi si apasatoare. Spre exemplu, companiilor din domeniul energiei le cere sa plateasca la stat, anual, o taxa in cuantum de 2% din cifra de afaceri. Si bancile vor fi grav afectate de taxele nou introduse, urmand sa achite trimestrial o taxa pe active, calculata in functie de nivelul ROBOR.In replica, deja marile banci au anuntat ca nu vor mai putea incuraja creditarea . Iar asta inseamna ca - avand acces limitat la imprumuturi - multe societati isi vor incetini sau opri dezvoltarea.De ce ar lua statul masuri care risca sa ingreuneze mersul economiei, creand premisele izbucnirii unei noi recesiuni ? Din cauza ca are nevoie de bani pe care nu reuseste sa ii obtina din taxele si impozitele existente.Iar principalul motiv pentru care statului nu-i mai ajung banii este ca institutiile insarcinate sa colecteze taxele si impozitele nu reusesc sa o faca in mod eficient. Cu alte cuvinte, unii dintre noi nu platesc taxe, iar statul - prin intermediul ANAF - nu reuseste sa ii identifice la timp si sa ii determine sa isi achite obligatiile.O si mai mare problema este ca - in loc sa investeasca in eficientizarea colectarii de la rau-platinici - statul cauta sa se indestuleze impovarandu-i cu noi biruri tot pe cei care isi achita la timp darile. Mai multe a explicat pentruAlexander Milcev, partener si liderul departamentului de asistenta fiscala si juridica din cadrul Ernst&Young Romania.(impunerea noilor taxe prin intermediul OUG 114/2018 - n.red.)(de tipul celor din OUG 114/2018 - n.red.), care ii afecteaza, inainte de toate, tot pe bunii platnici", a declarat Alexander Milcev.Cum ar putea statul sa combata evaziunea? Ar fi suficient sa se uite la modul in care au procedat alte state din regiune si sa le urmeze exemplul, a explicat specialistul consultat de, a declarat pentruAlexander Milcev, partener si liderul departamentului de asistenta fiscala si juridica din cadrul Ernst&Young Romania.Pana de curand, tara noastra a desfasurat - in parteneriat cu Banca Mondiala - Proiectul de Modernizare a Administratiei Fiscale din Romania (RAMP) . Aceste proiect a fost, insa, sistat la finele anului trecut, fara sa fi dat rezultate cuantificabile.Iar de la acel moment, in afara de declaratii politice, statul n-a mai luat nicio masura pentru cresterea gradului de colectare a taxelor.