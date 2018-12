Florin Citu: Taxa aplicata bancilor NU va reduce ratele la credite in lei. Voi initia intalniri cu toti cei afectati de ordonanta criminala

Ce vor face bancile

Ziare.

com

"Dragnea, Tariceanu, Valcov, Teodorovici, groparii Romaniei, recunosc OFICIAL CRIZA!In perioada urmatoare voi initia ca vicepresedinte al PNL pentru economie, alaturi de colegii mei specializati pe sectoare, intalniri cu toti cei afectati de ordonanta criminala pentru sectorul privat.Astazi, explic care sunt implicatiile pentru sectorul bancar al taxarii activelor financiare.PSD+ALDE+UDMR recunosc ca AU MINTIT. Introduc taxe noi pentru ca altfel deficitul bugetar depaseste 5% in 2019!", a scris Florin Citu, sambata, pe Facebook Senatorul PNL spune ca cei din coalitia PSD-ALDE, prin aceasta ordonanta de urgenta, taxeaza investitiile si implicit le vor distruge."Pe rand. In primul rand - ticalosie. Active financiare inseamna investitiile facute de banci in economie (in stat, in cetateni, in companii) . PSD+ALDE taxeaza investitiile si implicit le va distruge.In al doilea rand - prostie. Taxa se refera la ROBOR, dar bancile au portofolii cu credite si in valuta. Bineinteles ca ii afecteaza si pe acesti clienti.In al treilea rand - imbecilitate.. Nu are cum. Contractele respective sunt legate de ROBOR si atat., pretul creditelor este determinat de cerere si oferta. Taxa reprezinta un cost, iar socialistii de la PSD+ALDE si UDMR au prezentat doar cum se calculeaza. Pentru banci reprezinta cresterea costului cu afacerile in Romania", explica liberalul.Florin Citu a adaugat ca aceasta taxa aplicata bancilor se va vedea de indata in reducerea dobanzilor la depozit."Cresterea costului poate sa fie:- internalizata de banci intr-o marja de profit mai mica;- transferata in dobanzi mai mari pentru credite noi;- transferata in dobanzi mai mici pentru depozite.Unde se va regasi aceasta taxa depinde de strategia fiecarei banci, dar de profitabilitatea fiecarei banci si de conditiile pietei. Astazi, sistemul bancar are lichiditate, asa ca aceasta taxa se va vedea imediat in REDUCEREA dobanzilor la depozite. Iar pentru ca exista cerere pentru credite si de la companii si de la persoane fizice o parte din taxa se va vedea in dobanzi mai mari la creditele noi.In tarile unde au fost introduse taxe pe investitiile bancilor, investitiile au scazut brusc. Nu exista nicio situatie unde taxa a dus la dezvoltarea sectorului", a afirmat senatorul PNL.Liberalul trage un semnal de alarma, precizand ca taxa pe investitiile bancilor va avea ca efect distrugerea economiilor oamenilor din sistemul bancar "prin reducerea dobanzilor la depozite si restrangerea investitiilor bancilor in economie"."Concluzie:Statul roman va apela la investitori straini privati sau institutionali pentru imprumuturi. Bancile locale vor pune taxa in dobanda pe care o cer de la stat. PSD+ALDE+UDMR creeaza o problema structurala si cresc riscul sistemic prin transferarea datoriei Romaniei in lei (!!!) direct investitorilor straini.Cu bancile locale mai puteai negocia sa nu-ti vanda obligatiunile daca te aflai intr-o situatie dificila, dar cum negociezi cu cei pe care nu-i cunosti?", a precizat Florin Citu.Nu in ultimul rand, vicepresedintele PNL spune ca aceasta taxa nu va reduce ratele persoanelor cu credite in lei."CEL MAI IMPORTANT: NU va reduce ratele persoanelor cu credite in lei. Trebuie sa fii foarte prost sa crezi ca asa reduci ratele la credite. ATENTIE bancile au o solutie daca vor: desfiinteaza ROBOR. Si taxa dispare", conchide Citu.