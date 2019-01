Intreprinzatorii se vor gandi de doua ori inainte sa mai solicite un credit dupa OUG 114

Cat de greu le-a fost intreprinzatorilor sa se imprumute la banci, in 2018. Sursa foto: Barometru Ernst&Young

Un raport al Ernst&Young arata ca, in cursul anului trecut, doar 17% dintre intreprinzatori au considerat ca obtinerea unui imprumut bancar a fost dificila sau foarte dificila. In schimb, pentru 53% dintre oamenii de afaceri creditarea a fost doar moderat de dificila, iar pentru 30% dintre ei a fost usoara sau chiar foarte usoara.Datele care stau la baza acestui studiu au fost colectate, insa, pana la jumatatea lunii decembrie 2018. Adica inainte ca Guvernul sa adopte Ordonanta 114/2018 , prin intermediul careia le-a impus bancilor o taxa trimestriala pe active, calculata in functie de nivelul ROBOR.Dupa adoptarea ordonantei, marile banci din tara au anuntat ca nu mai pot incuraja creditarea . Chiar si in aceste conditii - potrivit Ioanei Mihai, partener asociat al Ernst&Young Romania - importanta finantarii bancare nu va scadea, in economia romaneasca., a explicat Ioana Mihai, la lansarea Barometrului Mediului de Afaceri Romanesc, realizat de Ernst&Young Romania.