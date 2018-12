Lucian Croitoru (BNR), despre noile taxe "pe lacomie": Publicului nu-i place sa fie jignit. Romania este prea mare pentru viziuni inguste

Ziare.

com

"Iata cum vad eu problema cu masurile de a impozita activele bancilor daca ROBOR depaseste 2 la suta, de a impozita cifra de afaceri la companiile din domeniul energiei electrice si termice, de a altera modul actual normal de functionare a pilonului II de pensii:(i) "(ii) In consecinta, toate aceste masuri par singurele solutii ramase pentru a compensa cresterea nesustenabila a salariilor si a pensiilor, si se mizeaza pe ideea ca "taxa pe lacomia bancilor" va fi acceptata, in virtutea faptului ca publicul nu iubeste bancile.Dar acestea nu sunt solutii de mentinere a dezechilibrelor in limite sustenabile.Insa politicile masive de redistribuire, adica de a lua de la sectorul productiv, care investeste in viitorul acestei tari, pentru a da pentru consum exact asta fac:", scrie pe Facebook Lucian Croitoru Consilierul lui Mugur Isarescu aminteste un citat din fostul presedinte american Ronald Reagan: "Socialistii ignora partea omului care este spiritul. Ei iti pot asigura adapost, iti pot umple burta cu sunca si fasole, te pot trata cand esti bolnav, toate lucrurile garantate unui prizonier sau unui sclav.Ei nu inteleg ca noi, de asemenea, visam (aspiram la mai mult, nota mea) ".Pornind de al aceasta idee, Lucian Croitoru crede ca "acest popor nu este deloc lipsit de spirit. El are puterea de a visa cu forta cu care viseaza orice mare popor. Deoacamdata nu are curajul sa viseze, deoarece este indus in eroare de discursul inselator al elitei noastre politice referitor la "inamicul din exterior", prezent aici prin multinationale etc.Dar cand valul pus de acest discurs se va risipi, visul va tasni cu o forta ce va uimi. In concluzie, chiar daca nu pare, parafrazandu-l pe Reagan, Romania este prea mare pentru viziuni inguste. Iar acest lucru se va vedea intr-un viitor mai degraba apropiat decat indepartat".Amintim ca vineri seara Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019.Si asta in ciuda numeroaselor critici si atentionari venite din partea oamenilor de afaceri romani si straini, a bancilor, a companiilor din energie, telecom, care au spus ca masurile prevazute in OUG vor avea consecinte grave asupra economiei.B.B.