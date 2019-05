Nuclearelectrica nu are bani destui ca sa dea dividendele suplimentare cerute de OUG 114

Ziare.

com

Operatorul centralei nucleare de la Cenavoda, Nuclearelectrica (SNN), a informat actionarii ca nu are de unde sa dea dividendele suplimentare cerute de OUG 114/2018, potrivit unui document postat pe site-ul companiei, inaintea AGA din 20 mai.Rezervele Nuclearelectrica (SNN) erau de numai 29,84 milioane de lei la 31 decembrie 2018, de peste patru ori mai mici decat valoarea contractelor incheiate, aferente investitiilor ce urmeaza a fi executate in anul 2019, de peste 130 de milioane de lei, potrivit documentului citat.Anterior, Transelectrica (TEL) nu a repartizat nimic pentru dividende din profitul pe 2019, iar conducerea Transgaz (TGN) inca mai dezbate dimenisunea dividendelor. Ambele companii au programate noi adunari generale ale actionarilor pe aceasta tema."Avand in vedere considerentele indicate mai sus, Consiliul de Administratie informeaza Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor despre faptul ca societatea nu poate distribui dividende suplimentare conform art.43 din OUG nr114/2018", spune informarea SNN (AICI-LINK).Citeste mai multe detalii despre Nuclearelectrica anunta ca nu poate distribui dividendele suplimentare cerute de OUG 114 pe Curs de Guvernare