Orban a prezentat raportul Comisiei Europene privind economia Romaniei, care critica dur OUG 114

Liderul PNL, Ludovic Orban, a cerut, vineri, Guvernului sa abroge ordonanta."In cadrul mecanismului din semestrul european, Comisia Europeana elaboreaza un raport anual privitor la economia fiecarei tari din Uniunea Europeana.M-as fi asteptat din partea Guvernului sa faca public draftul de raport pe care l-am primit si la care trebuie sa formuleze observatii, evident ca acest lucru nu s-a intamplat si evident ca toate observatiile critice care sunt cuprinse in acest raport privind Romania, privind masurile guvernamentale, in special in domeniul economic, au fost trecute sub tacere.Noi am obtinut acest draft de raport, care are o parte consistenta privitoare la masurile aberante cuprinse in OUG 114.Expertii europeni atrag atentia ca investitiile private ar putea fi reduse, pentru ca nerealizarea proiectiilor bugetare initiale ale Guvernului in 2018 ar putea duce la noi taxe si impozite in acest an, iar absenta unui buget pentru 2019 provoaca si mai multa incertitudine si stabilitate, adica exact ceea ce se intampla astazi in Romania", a spus Ludovic Orban.Liderul PNL a precizat ca, in privinta masurilor care se refera la Pilonul II de pensii, raportul face urmatoarele observatii: "Modificarile aduse Pilonului II de pensii fac impredictibile functionarea fondurilor private de pensii, le vor afecta negativ rezultatele financiare si vor creste riscul iesirii administratorilor privati de pe piata"."PSD-ALDE au premeditat crima impotriva Pilonului II de pensii, distrugerea sau nationalizarea Pilonului II de pensii inca dinainte de a ajunge la putere.Nu le-a iesit pana astazi pentru ca, pentru a ucide Pilonul II de pensii, au apelat la interlopi din Craiova, din Alexandria si au simtit nevoia sa angajeze asasini profesionisti, in persoana lui Valcov si Orlando Teodorovici", a adaugat Orban.El a precizat ca mentinerea prevederilor din OUG 114 vor duce la disparitia Pilonului II de pensii."Din punctul nostru de vedere, este foarte clar ca obiectivul real al modificarilor din OUG 114 este alungarea firmelor specializate in administrarea fondurilor private.Banii contribuabililor, care reprezinta aproape 11 miliarde de euro, vor ajunge pe mana unor infractori, a unor hoti profesionisti cum sunt Liviu Dragnea, Darius Valcov si altii, care vor ajunge, practic, in situatia de a administra acesti bani pe care vor sa-i praduiasca in tot felul de proiecte fara niciun fel de fundamentare economica.Prevederile din OUG 114 privitoare la Pilonul II de pensii vor lasa toti cetatenii romani activi astazi, care contribuie la Pilonul II de pensii, vor fi lasati fara dreptul la o pensie suplimentara decenta, care sa fie rezultatul contributiilor pe care l-au facut in toata perioada activa a vietii si ii vor condamna la saracie atunci cand vor ajunge la varsta de pensionare", a mai afirmat liderul PNL.In ceea ce priveste prevederile din OUG referitoare la sistemul financiar-bancar, respectiv taxa pe activele bancare, Ludovic Orban a spus ca expertii Comisiei Europene apreciaza ca aceste noi taxe vor avea un impact negativ major, vor afecta stabilitatea sistemului bancar si vor duce la o reducere a activitatii de creditare in intreaga economie."De asemenea, in domeniul energiei, expertii Comisiei Europene considera ca suprataxarea companiilor din sectorul energetic si din comunicatii va duce la reducerea investitiilor din aceste sectoare si la amanarea investitiilor in productia de gaze de la Marea Neagra", a precizat Orban.Presedintele PNL a cerut Guvernului sa abroge OUG 114."Treziti-va in ceasul al doisprezecelea si renuntati la aceste taxe aberante, la aceste taxe absurde care nu fac altceva decat sa distruga cele mai importante sectoare ale economiei romanesti si care risca sa duca la disparitia cresterii economice in economia romaneasca si la reducerea oricarei perspective de crestere a veniturilor pentru cetatenii romani.In cazul in care Guvernul nu va accepta abrogarea acestei ordonante, imediat dupa adoptarea bugetului, Partidul National Liberal va solicita procedura de urgenta pentru respingerea in Parlament a prevederii OUG 114", a declarat Ludovic Orban.